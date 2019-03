Spørsmålet Solskjær fikk, kan være et tegn på hva som kommer

Saken oppdateres.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED 2–1

MOLINEUX: – I fotball går det så fort opp og ned, sa Ole Gunnar Solskjær i et intervju med Aftenposten fredag.

Han viste til kontrasten mellom å ryke ut av den norske cupen mot Brattvåg som Molde-trener i fjor, til plutselig å ha en av de største trenerjobbene i verden.

Men han kunne like gjerne ha snakket om opplevelsen i Wolverhampton lørdag kveld.

På et fullstappet, kokende stadion kom Solskjærs foreløpig vondeste smell som Manchester United-manager. Det skjedde bare halvannen uke etter hans aller største trenerkveld i Paris.

Trøstet spillerne

Solskjær kalte det et langt steg tilbake og den verste prestasjonen siden han kom til klubben like før jul i fjor. Skuffelsen var stor over at FA-cupsemifinalene skal spilles uten Manchester United.

Likevel tok han nederlaget med fatning.

For som han også sa dagen før Wolverhampton-tapet:

– Du kan ikke ta av når det går bra, og du kan ikke grave deg ned når det går dårlig.

Derfor gikk han rett etter kampen rundt på Molineux og forsøkte å løfte opp nedstemte spillere.

Avviste teori

Nederlaget kom uken etter ligatapet for Arsenal. For første gang har Solskjærs Manchester United tapt to kamper på rad.

Akkurat som Manchester United i enkelte kamper har hatt marginene med seg, har Solskjær rett i at tapet for Arsenal var ufortjent.

Men lørdagens cupexit var fullt fortjent, og på pressekonferansen etter kampen kom de første tegnene på noen gjenkjennelige mekanismer.

ESPN-journalisten Mark Ogden påpekte for Solskjær at en ny manager som kommer inn, gjerne kan gi et lag et løft fra start, før han antydet at det er en effekt som kan avta over tid.

– Er dét hva dette er, eller er det noe mindre alvorlig? spurte Ogden.

Solskjær lo kort. Så svarte han:

– Jeg tenker at det er mer naturlig. Du kan ikke prestere på topp hver eneste gang. Dette er det svakeste vi har spilt, men vi må ikke glemme at det var mot et bra lag.

– De har spilt veldig bra mot topplagene denne sesongen. Vi skal ikke ta noe vekk fra deres prestasjon, selv om vi underpresterte. Så jeg tror ikke det handler om det.

Spørsmål melder seg

Spørsmålet kan ha vært et forvarsel om hva som fort kan komme om Solskjær ikke raskt kommer tilbake på vinnersporet etter landslagspausen.

Da kan tvilen komme sigende, den som var der i begynnelsen, men som de siste ukene lot til å være helt blåst bort.

Eksperter, klubblegender og enkelte spillere har alle vært tydelige: Det er bare et tidsspørsmål før Solskjær ikke lenger bare er vikar.

Flere har lansert denne landslagspausen som en ypperlig anledning for ledelsen å kunngjøre det på.

Det siste kan fortsatt skje, og Solskjær er fortsatt den største favoritten til å få jobben utover denne sesongen.

Men ett spørsmålen melder seg: Hvor sårbart er dette Solskjær-eventyret?

Samtidig vil påminnelsene nå komme om at dette er et Manchester United-lag som fortsatt krever en ordentlig gjenoppbygging for å tette gapet til de største klubbene.

Engelsk presse er lunefull. Det vet Solskjær godt.

Eksemplene er mange. Da Maurizio Sarri som fersk Chelsea-manager hadde en imponerende rekke i fjor høst, ble han genierklært. Den tonen endret seg raskt.

– Bryllupsreisen er over

Mannen bak spørsmålet på pressekonferansen på Molineux skriver i en kommentar at Solskjær har fortjent all rosen han har fått de siste månedene, men fastslår at perioden som kommer, blir en syretest for nordmannen.

– Det er nå klart at bryllupsreisen er over. Solskjær møter motgang for første gang, og han må finne en måte å komme seg gjennom det, skriver Mark Ogden.

Å vise evne til å takle motgang er noe flere etterlyste også tidligere i år, da debatten om Solskjærs Manchester United-fremtid raste.

De siste ukene har det egentlig ikke vært noe særlig debatt om akkurat dét. Den er blitt stilnet av Solskjærs resultater.

Men det er som han selv sier. Det snur fort i fotball.