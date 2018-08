Spranget er ikke stort mellom de beste og de svakeste

– Vi snakket om at dette var vinn eller forsvinn i gullkampen. Jeg tror vi kom med et greit svar i dag.

Det var godt gjort av Stabæk å mobilisere slik de gjorde i denne kampen. Stabæks motgang har ikke ødelagt selvtilliten deres, og fortsatt ser det ut til at det er kvalitetsmessig grunnlag for den.

Det er heller ikke trolig at et lag som Henning Berg steller med, får noen mulighet til å slappe av. Stabæk blir brysomme for flere enn Rosenborg.

Konkurrentene der nede – Glimt, Lillestrøm og Start – får ingenting gratis av det unge Stabæk-laget denne høsten.

Slik vil vi ha det

Dette var en perfekt serierunde i Eliteserien. I år kan det bli høstmoro i begge ender av tabellen.

Det tetnet seg til slik vi ønsker, vi som er nøytrale. Litt verre var det for bergenserne, etter at Brann enda en gang ble spilt ball i hatt av Molde. Det er 2018-sesongens merkeligste fenomen.

Men dermed er også Molde på gulljakt (33 poeng) i hælene på Brann (38), Rosenborg (37), foran Sarpsborg (32) og Haugesund (31). Artig. Rosenborg fikk tidlig vite at Brann kom til å tape i Molde, men det var ikke nok til å spille hjem seieren mot Stabæk.

Spranget ikke er stort mellom de beste og de svakeste, og Stabæk viste det tydelig. De hadde ingen grunn til å dra til Lerkendal og sjefe slik resultatene deres har vært i det siste, men det var nesten det de gjorde – i perioder.

Spillere med evner

Likevel var 1–1 et riktig resultat, alt i alt, for etter at Rosenborg utlignet med en halv time igjen, var trønderne nærmest seier. Det var Marius Lundemo som scoret fra en meters hold, etter at Stabæk hadde tatt ledelsen. De to av de beste på banen, Moussa Njie (forarbeid) og Franck Boli (avslutning) sto for store prestasjoner i disse to sekundene.

Men det er også kvalitet over RBK-keeper André Hansen, som hindret økt Stabæk-ledelse. Og så kom Rosenborgs langspurt.

Ett mål til, og Rosenborg ville overta tabelledelsen, for i Molde hadde Brann fortsatt problemer. Det sto ikke på viljen.

Når en bunnkandidat som Stabæk kan være i stand til å levere en slik kamp mot gulljegerne i Rosenborg, er det håp om mange underholdende kamper i høst. Det blir trolig mange flere poeng til Stabæk også, og Bodø/Glimt, Lillestrøm og Start får ingenting gratis.

Melings rolle

Rosenborg har endret en del siden Rini Coolen overtok etter Kåre Ingebrigtsen. Denne gangen prøvde han seg med Birger Meling på midtbanen sammen med Marius Lundemo og Mike Jensen.

Det fungerte for så vidt, men problemet var at Meling var savnet ute i venstrekorridoren der han pleier å fare opp og ned.

Han havnet der etter bytte av spillere, og det var han som førte an i de offensive Rosenborg-minuttene mot slutten. Men sjansene ble bare mange, ikke store nok.

Nicklas Bendtner var innblandet i flere av dem. I det hele tatt viste han en vilje til medvirkning som står i sterk kontrast til ståfotballen han for ofte har viste ffrem i Rosenborg-drakten.

Dessuten var keeper André Hansen som vanlig upåklagelig, og det blir en smakssak om man sier at han eller Stabæks spiss Boli var banens beste.

Men en artig kamp, det var det, og da medvirket naturligvis en rekke andre til moroa.