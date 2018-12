Starter soningen etter nyttår

Saken oppdateres.

Det opplyser advokaten hans, Anders K. Nemeth, i en e-post til nyhetsbyrået Ritzau.

– Til orientering kan det opplyses om at Nicklas Bendtner starter sin fotlenkesoning 3. januar 2019, og ser frem til å få det vel overstått, skriver Nemeth.

Dermed går den danske spissen glipp av deler av Rosenborgs oppkjøring til 2019-sesongen, men får tatt del i den siste måneden før sesongstarten i slutten av mars.

Bendtner ble av byretten i København ilagt 50 dager ubetinget fengsel på grunn av vold mot en taxisjåfør.

Hendelsen skjedde 9. september, og sjåføren endte opp med et dobbelt kjevebrudd.

– Bendtner tildelte et slag og et spark etter at han hadde falt til bakken. Det er ikke bevist at sparket rammet ansiktet, men at det rammet ham. Retten finner ingen grunn til å frikjenne Bendtner for straff på grunn av nødverge , sa dommeren under domsavsigelsen.

Bendtner anket først dommen, men frafalt senere anken.

– Nicklas er ikke enig i byrettens avgjørelse, men har bestemt seg for å legge saken bak seg, og fokusere på klubben og familien sin. Det er en beslutning jeg har full forståelse for. Utover det har jeg ingen flere kommentarer, skrev Nemeth i en SMS til Adresseavisen da.