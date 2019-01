Startet soningen torsdag: Bendtner med avsløring og RBK-hyllest i åpenhjertig innlegg

RBK bekrefter: Her er Rosenborgs nye trenerduo

Saken oppdateres.

Torsdag 3. januar publiserte Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner en tekst på sin Instagram-konto.

Han la også ved et bilde av den venstre foten, som nå har en soningslenke rundt seg. Dansken forteller at det torsdag kom representanter fra den danske kriminalomsorgen hjem til han i København for å sette den på.

31-åringen er dermed i gang med å sone den 50 dager lange dommen han fikk etter en voldsepisode med en taxisjåfør i september. Bendtner anket først dommen, men frafalt senere anken.

«Jeg er ikke, og blir nok aldri, enig i byrettens dom, men jeg har droppet å anke fordi jeg gjerne vil være klar til sesongstart med Rosenborg. Det fortjener den varmeste og mest lojale arbeidsgiveren jeg har hatt så langt i karrieren.» skriver Bendtner.

Kommer med bok

Den profilerte spissen forteller også at dommen har gitt han mulighet til å tenke seg grundig om. Bendtner har som kjent hatt en rekke episoder utenfor gressmatten i løpet av karrieren. Han kjenner seg ikke igjen i bildet som skapes av han i media, men:

«Samtidig har jeg nytte av å forstå hvorfor min vei gjennom livet har vært så innviklet – hvorfor den har vært så actionpakket, ujevn og uforutsigbar.»

Derfor ønsker han nå å fortelle sin egen historie gjennom en bok.

«Der blir ikke fortellingen om meg drevet av spekulasjoner og sensasjon, men av min sterke hukommelse (tro det eller ei!) og en åpenhet, som ellers ikke er typisk for toppfotballen.»

Han forteller at han, og den foreløpig ukjente forfatteren, begynner med boken allerede torsdag.