Solskjær kan glise etter en perfekt romjul: Manchester United tok en sterk bortetriumf

BURNLEY-MANCHESTER UNITED 0–2

Etter noen skuffende resultater ser det nå langt lysere ut for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Etter to seiere på rad er laget på femteplass, bare ett poeng unna plasseringen som gir Champions League-spill neste høst.

Ole Gunnar Solskjær smilte godt i intervjuet med TV 2 etter kampen.

– Vi forsvarte oss veldig godt mot et ekkelt lag å spille mot. Vi har fått litt kritikk for resultater mot såkalt lettere motstand, men ingen kamper i Premier League er lette. Jeg er kjempefornøyd, sier Solskjær, som ser frem til neste år.

– Jeg er optimist, og 2020 høres ut som et tall som passer meg godt, smilte Solskjær. Han spilte selv med draktnummer 20 i Manchester United.

Burnley-tabbe

Manchester United har hatt sterke resultater mot god motstand denne sesongen, men snublet i oppgjør mot svakere lag, som Solskjær selv er inne på. Blant annet har det blitt tap borte mot Watford og uavgjort hjemme mot Aston Villa og Everton nylig.

Legg til at Ole Gunnar Solskjærs menn sliter med å skape sjanser i kamper hvor de har mye ballinnehav, og lørdagens duell borte mot Burnley kunne på forhånd se ut som en tøff affære.

Og kampbildet var omtrent som ventet: United hadde ballen mye, over 70 prosent av tiden i første omgang.

Den første skikkelig store sjansen kom etter 34 minutter. En avslutning fra Daniel James ble stoppet, ballen ramlet ned i føttene til Anthony Martial, men avslutningen hans ble reddet på streken. Marcus Rashford hadde også et par gode avslutninger, men det forble målløst de første 43 minuttene.

Og det måtte en tabbe til før vi fikk kampens første scoring: Charlie Taylor mistet ballen til Andreas Pereira, som fosset sendte den i retning Anthony Martial. Mannen som scoret to mot Newcastle i forrige kamp, viste at han er i form og scoret sikkert.

Burnley hadde for øvrig null skudd på mål i første omgang.

Burnley-sjanser

Kampbildet endret seg etter pause. Burnley måtte sende flere spillere i angrep i håp om en utligning, og dette skapte muligheter for gjestene. Kombinasjonen Pereira-Martial var nær å ende i scoring nok en gang, men Burnley-keeper Nick Pope vartet opp med en fin beinparade på avslutningen fra Martial.

Første skudd på mål for hjemmelaget kom ikke overraskende etter en dødball. Et frispark endte til slutt hos Phil Bardsley, og avslutningen hans fikk United-målvakt David de Gea ut i full strekk. Et frisparkforsøk fra innbytter Johann Gudmundsson noen minutter senere gikk like over mål.

Men Burnleys press i andre omgang resulterte ikke i mange farligheter foran mål. I stedet avgjorde Marcus Rashford kampen for Manchester United da han scoret etter en kontring på overtid.

– Kan slå hvem som helst

Uniteds forsvarssjef Harry Maguire mener at de burde avgjort kampen mot Burnley tidlig.

– Vi kunne nok spilt bedre i andre omgang og «drept» kampen, men dette er en stor seier for oss. Vi slipper ikke til mange sjanser, men har vært dårlige på dødballer imot. Det er fint å komme her, holde nullen og vinne, sier han ifølge BBC.

Nå venter Arsenal i neste kamp.

– Har vi dagen, kan vi slå hvem som helst, men vi har vært altfor ujevne i år, sier Maguire.

Etter flere skuffende resultater for Solskjær den siste tiden, har nå United vunnet fire av de seks siste seriekampene og er etter seieren ett poeng bak Chelsea, som innehar fjerdeplassen med én kamp mindre spilt.