Sterling-show sikret City tre viktige poeng i gullkampen

Disse beina vokste fra hodet og ned i halsen. Pål (49) levde i et smertehelvete

Går på topptur for den beste utsikten og de kuleste nedkjøringene

Tid for å holde kjeft

To tap og null poeng - nå gjør Ranheim-sjefen to endringer

- Dette er en russelåt med et fryktelig innhold

DIREKTE: Liverpool trenger seier for å holde liv i gulldrømmen

To tap og null poeng - nå gjør Ranheim-sjefen to endringer

To tap og null poeng - nå gjør Ranheim-sjefen to endringer

- Dette er en russelåt med et fryktelig innhold

Saken oppdateres.

Crystal Palace-Manchester City 1–3

Sterling sørget for at City tok en oppskriftsmessig trepoenger mot hjemmesvake Palace. Luka Milivojevic reduserte for vertene på tampen.

Seieren gjør at den regjerende seriemesteren holder dampen oppe i gullkampen. Med fem gjenstående oppgjør har de lyseblå alt i egne hender.

Innspurten blir derimot av det meget spennende slaget. Liverpool puster Pep Guardiolas menn tungt i nakken, og City møter Tottenham og Manchester United de to kommende rundene. Alt ligger med andre ord til rette for en nervepirrende sesongavslutning.

Vakker avslutning

Sterling har vært glimrende denne sesongen og noterte seg for sin 16. scoring for sesongen etter et kvarter. Lynvingen ble vakkert spilt gjennom av Kevin De Bruyne, og fra spiss vinkel banket han ballen i motsatt kryss.

Det var for øvrig De Bruynes første målgivende i ligaen siden sesongavslutningen i mai 2018.

Scoringen burde derimot kommet tidligere. Fem minutter tidligere kunne Sterling enkelt pirke inn ledelsen i det åpne buret, men presterte heller å sette ballen til side for mål. Heldigvis for 24-åringen kom revansjen like etterpå.

Assistkongen Sané

Ledelsen burde vært doblet like før pause. Hele fire City-spillere kastet seg fram i boksen for å avslutte, men tross de svære mulighetene fikk vertene avverget.

Leroy Sané overtok tittelen som sesongens assistkonge da han serverte Sterling med et hardt innlegg, som briten styrte sikkert i mål med en lur avslutning. Det var Sanés 17. målgivende og Sterlings 17. mål for sesongen.

James McArthur skaffet Palace frispark i meget god posisjon, og den sjansen tok Milivojevic vare på ti minutter før slutt. Kapteinen utnyttet et hull i muren og fikk sneket ballen inn i keeperhjørnet til Guardiolas store frustrasjon.

Palace presset på for poeng i sluttminuttene, noe som skapte store kontringsrom for gjestene. Da Aaron Wan-Bissaka bommet på en tunnelpasning, viste City ingen nåde. De Bruyne satte på turboen og serverte offsideplasserte Gabriel Jesus, som fastsatte sluttresultatet til 3–1.

(©NTB)