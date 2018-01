Stoppertalent har signert for RBK: – Jeg har store forventninger

«Konflikten mellom Petter Northug og Vidar Løfshus er ikke et spill. Det er ramme alvor»

Adressa meldte om RBKs interesse for midtstoppertalentet allerede mandag, og tirsdag kveld ble avtalen bekreftet.

Rosenborg og Radnik Bijeljina er nå enige om en overgang for 19 år gamle Serbecic.

– Vi har hentet en god midstopper med et veldig stort potensial. Dette er meget spennende, sier trener Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

– Jeg er veldig glad for å være her. Rosenborg er en stor klubb og jeg gleder meg til å sette i gang, sier Serbecic til RBK.no.

– Jeg har store forventninger til å komme hit. Først og fremst har jeg som mål å spille meg inn på laget. Jeg skal gi alt for å klare det. Så håper jeg selvfølgelig at Rosenborg skal fortsette å vinne titler. Det er en vinnermentalitet i klubben, fortsetter han.

Stig Inge Bjørnebye forteller at Rosenborg har fått tak i en ettertraktet spiller.

– Besim har prestert på et høyt nivå en stund allerede til tross for sin unge alder, og vi har fulgt han en god stund. Dette er en spiller med størrelse, fart, kraft og som er duellsterk. En spiller vi vet er attraktiv i markedet, sier Bjørnebye klubbens nettside.

Fast i bosnisk toppserie

Denne uka skulle 19-årige Serbecic i utgangspunktet reist til Nord-Amerika for å spille a-landslagsfotball for Bosnia. U21-stopperen er nemlig tatt ut på «ligalandslaget», etter å ha levert solid for klubblaget Radnik Bijeljina i lengre tid.

Nå har altså stortalentet avbrutt turen og i stedet vendt snuten mot Trondheim.

Rosenborg-forsvaret har fått merke det siden sesongslutt: Jørgen Skjelvik, Alex Gersbach og Johan Lædre Bjørdal er allerede ute av klubben.

Serbecic er født i mai 1998, og har spilt fast for Radnik, som er nummer åtte i den bosniske serien, i et drøyt år.

Stopperen beskrives som bra med ballen, duellsterk og av flere Adresseavisen har vært i kontakt med som en meget spennende spiller.