Storscoreren reagerer på defensive Rosenborg i Bodø

Åpner for utescene og lukkede fester

«Skistjerner takker meg for at de ikke havnet i den samme fellen»

Stor snøsmelting gir økt fare for jordskred i Trøndelag

Norges Skiforbund jobber for mer likestilling i internasjonal idrett. Deres kandidat til toppverv: Mann (57)

Dette mener Valakari er den største utfordringen for en kvinnelig trener i et herrelag

Saken oppdateres.

Den ene har scoret samtlige av Trondheims-Ørns tre mål denne sesongen. Den andre er klubbutvikler i kretsen, og en av de siste som har tatt seriegull med nettopp Ørn, tilbake i 2003.

Julie Adserø og Ann-Iren Mørkved er denne ukes gjester på Adressa-huset.

Her snakker vi selvsagt om RBKs opptreden i Bodø, og storscorer Adserø er tydelig på at inngangen til kampen ble for defensiv fra Brutterns menn. Spissen møter både enighet og motstand, og begrunnelsene får du i podkasten.

Vi snakker også om «superspissene» Søderlund og Bendtner, og hvordan de fulgte opp Molde-kampen. Og hvordan var oppladningen til dansken på Rørosvidda? Adserø, som selv er spiss, sammenliknes for øvrig mer med den ene enn den andre av de to.

Ble «tvangsflyttet»

Underveis er vi også innom Ranheims jubelvår, vi snakker om et eventuelt samarbeid mellom Ørn og Rosenborg – og vi melder oss på i diskusjonen rundt kvinnelige trenere i herrefotballen.

Mørkved er utdannet trener – og hva tenker hun om en mulig framtid i en herreklubb?

Adserø har etter hvert en solid karriere i toppfotballen. For noen år siden ble hun imidlertid flyttet ned fra Ørn til Byåsen i 1. divisjon.

Dette er en lite kjent historie, som heller ikke ble veldig omtalt da det skjedde. Nå åpner hun opp om hvorfor hun måtte ta omveien ned i divisjonen under i voksen alder, blant annet etter en tøff samtale. Hele historien får du denne uken.

Skiess Emil Iversen er for øvrig gjesteforeleser i Tore i Rorbua (leverer som forventet), og vi tar også ut ukens lag. Laget har Tyskland-proffer, Nardo-klipper og 3.-divisjonsinnslag denne gangen.

Verdt og nevne er også at Rasmus børster støvet av en «gammel spalte» i denne ukens sending.

Slik lytter du:

Du kan høre Rasmus&Saga ved å klikke på denne linken, eller ved å trykke på bildet øverst i saken.

Du kan også lytte og abonnere på Rasmus&Saga i Itunes.

HØR SISTE UTGAVE AV PODKASTEN RASMUS&SAGA VED Å TRYKKE PÅ DENNE LENKEN