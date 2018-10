Strålende keeperspill reddet Ranheim

Saken oppdateres.

Ranheim 0–0 Bodø/Glimt

Ranheim tok imot nedrykkstruede Bodø/Glimt til oppgjør i Eliteserien. Trønderne, som ligger litt i ingenmannsland på 5. plass, virket ikke helt å ha motivasjonen på plass. Gjestene fra nord var klart farligst, spesielt i 2. omgang.

Reddet Ranheim

Men Ranheim-keeper Even Barli hadde stengt igjen buret og vartet opp med to fantastiske redninger etter pause.

Et godt slått innlegg fra venstre på bakerste ble headet tilbake inn i feltet. Der ventet Vegard Moberg som headet ballen mot mål , men Barli vartet opp med et tigersprang og fikk reddet forsøket.

Det skulle komme enda en stor Glimt-sjanse, og denne gangen var den gigantisk. Zinckernagel var plutselig helt alene gjennom, men klarte ikke å overliste Ranheim-keeperen som nok en gang sto i veien.

Skudd i metallet

1. omgang var kort oppsummert et eneste stort gjesp, selv om kampen startet forrykkende.

Bodø/Glimt fikk kampens første «mulighet» da Ranheim enkelt mistet ballen på midtbanen. Kristian Fardahl Opseth stormet mot mål med ballen i føttene, før han spilte ballen ut til venstre til Amor Layouni. Avleringen fra spissen var ikke presis nok og sjansen rant ut i sand.

Men minuttet etterpå var hjemmelaget langt nærmere scoring. Kristoffer Løkberg sentret ut til Ola Solbakken. 20-åringen løp seg innover i banen, før han dunket ballen i undersiden av tverrliggeren og ut av målet. Svært nære hans første scoring i Ranheim-drakt, men marginene var ikke på ungguttens side.

Ranheim styrte kampen i minuttene etterpå mot et dyptliggende bortelag, men det var gjestene fra nord som skapte den neste sjansen i kampen.

Ufyselig regnvær

1. omgang var preget av det ufyselige regnværet. Begge lag slet med å skape sjanser.

Men noen «høydepunkter» var det før pause.

Layouni headet silkemykt ned til Ulrik Saltnes, som la ballen perfekt til rette. Midtbanespilleren klemte til fra 16 meter, men ballen skrudde like utenfor målet til Barli.

Eirik Valla Dønnem sendte avgårde en nydelig gjennombruddspasning til Solbakken. Høyrekanten måtte ta i bruk hans svakeste fot i skuddøyeblikket, og dermed fikk ikke Solbakken et godt treff på kula.

Snau halvtime spilt og Glimt fikk ballen i mål, men dommeren annullerte det korrekt for hands. Et innlegg fra venstre klarte Philip Zinckernagel på akrobatisk vis og slå i nettet med hånda. Dommeren fikk med seg danskens forsøk på «Guds hånd», og da sto det fortsatt 0–0 i Fjæra.

Glimt nærmest

Etter pause var det gjestene som kom best i gang.

Zinckernagel driblet seg utover før han brant til inne i boksen. Skuddet måtte Barli slå over målet.

Det førte til et Glimt-trykk og et par cornere til gjestene, uten at noen på tribunen eller spillerne virket nervøse for baklengs.

Men da skapte gjestene et par farlige muligheter, men begge ble avverget av Barli.

Trønderne spilte seg opp i andre halvdel av 2. omgang. Med drøyt 10 minutter fikk Løkberg en gyllen mulighet til å sende trønderne i føringen, men skuddforsøket fra kanten av boksen - via en Glimt-spiller - gikk like utenfor kassa.

Ranheim satte etter det et lite trykk på bortelaget, men uten å få tellende resultat. Glimt skapte heller lite i andre halvdel av 2. omgang.

Dermed endte det målløst i Fjæra.