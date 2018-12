Strømsgodset-treneren peker på én fordel før cupfinalen mot RBK

EM-åpningen ryker for Thea Mørk

Før cupfinalen søndag tror Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen at laget vil nyte godt av at Rosenborg spilte europaligakamp torsdag.

Søndag braker det løs når Rosenborg og Strømsgodset møtes i herrenes NM-finale i fotball. Trønderne er ute etter å heve trofeet for ellevte gang, mens drammenserne jakter sitt sjette trofé.

RBK spilte europaligakamp mot Celtic torsdag og har bare to dagers hvile før finalen. Det tror Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen at hans lag vil tjene på.

– Hvis vi får en kamp med mye høyt tempo, så vil det gagne oss mot slutten. Det er veldig kort tid fra torsdag kveld til søndag, sier han til NTB.

RBK storfavoritter

Presset ligger på Rosenborg, og de fleste tror at trønderne må rydde plass til nok et trofé i skapet. Ingebretsen ønsker å utnytte at Strømsgodset er mer sulten enn motstanderen.

– De er jo det beste laget i Norge, og det forventes at de skal vinne, selvfølgelig. Vi må ha mer energi, sult og trøkk og mer glede over å komme til cupfinalen, sier han.

Denne høsten har Mustafa Abdellaoue virkelig grepet sjansen i Marcus Pedersens skadefravær. «Mos» har scoret samtlige av Strømsgodsets åtte siste mål, og det på bare fire kamper.

Han sendte Lillestrøm ut av cupen med hat trick i semifinalen, og i siste serierunde berget han eliteserieplassen med en scoring tre minutter på overtid mot Stabæk. 30-åringen kan bli avgjørende på søndag.

– Han er viktig for laget. Men vi har også andre spillere offensivt som de bør prøve å ha kontroll på, sier Ingebretsen, som må klare seg uten skadede Pedersen.

Sikter mot Europa

Lagene har møttes til cupfinale to ganger tidligere. I både 1973 og 1991 var det Strømsgodset som stakk av med seieren. I år har drammenserne vist gode takter i cupen, og Ingebretsen tror at laget kan opprettholde den gode finalestatistikken mot RBK.

– Ja, jeg tror vi har sjanse til det. Vi har vært gode og vunnet de tre siste i cupen mot god motstand. Vi kan vinne kampen, uten tvil, sier han.

Han legger til at han øyner et håp om spill i Europa neste sesong, noe en seier i finalen kvalifiserer til.

– Da vi først klarte det her sist lørdag (å sikre eliteserieplassen), så ble dette en kjempebonus. Vi kan gå inn i kampen med lave skuldre og ha en positiv forventning. Vi får masse energi av at vi slipper å spille de ekstra kvalikkampene. Nå har vi jo faktisk mulighet til å nå Europaligaen neste år, noe vi har hatt som målsetting i år, sier han.

– Ingen god sesong

– Du har sagt at dere «redder stumpene hvis dere klarer gull». Hva er dommen over sesongen hvis dere ikke vinner?

– Vi må innrømme at vi ikke har hatt en god sesong uansett. Men blir det ikke gull, så har vi i hvert fall nådd det som ble det viktigste målet etter hvert, å redde plassen. Vi må ikke krisemaksimere, vi har kanskje overprestert flere år på rad.

Han mener drammenserne har vært bortskjemte i de senere årene.

– Man må forvente å ligge litt nærmere midten. Vi har ligget kunstig høyt i mange år nå, sier Ingebretsen.

