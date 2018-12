Haugesunds styreleder: - Horneland blir ikke Rosenborg-trener

Fant et våpen i nærheten av Extra arena på Ranheim

Saken oppdateres.

– Jeg opplever dette som spekulasjoner. Men dersom det er riktig er det smigrende for både Eirik og klubben, sier styrelederen i FKH AS, Ole Henrik Nesheim.

Det skriver lokalavisen Haugesunds Avis.

Spekulasjonene styrlederen sikter til, er at Haugesund-sjefen tidligere i uken møtte RBK i Trondheim.

Sparket trofésankeren

Torsdag kveld rundes en hektisk Rosenborg-sesong av med Europa League-avslutning med bortekamp mot RB Leipzig i Tyskland. Med tap der, ender RBK på en historisk bunnotering: Null poeng i gruppespill for første gang.

Men det er ikke bare dårlige Europa-resultater som engasjerer i Trondheim om dagen. Siden sparkingen av trofésanker Kåre Ingebrigtsen i juli, har RBK-styret lett etter en erstatter som som skal ta Rosenborg til det neste steget i Europa.

Av en lang rekke navn som har vært nevnt, har Eirik Hornelands navn vært blant de heteste de siste dagene. Haugesund-treneren var tidligere i uken i Trondheim og Adresseavisen vet at han møtte RBK.

– Eirik er hærføreren vår

At sagaen ender med at Horneland tar over Rosenborg, ble derimot blankt avvist på en julelunsj på Høvleriet i Rogaland torsdag.

– Eirik er hærføreren vår og skal lede oss ut i Europa neste sesong, sier Nesheim ifølge Haugesunds Avis, som også skriver at styrelederen fikk spontan applaus fra sponsorer og øvrige samarbeidspartnere etter utsagnet.

Så tok Hornelands assistent ordet. Karl Oskar Emberland var åpen om kollegaens møte med RBK, men:

– Det er ting i Eiriks tankegods som ikke passer i RBK. Men det er en anerkjennelse for jobben som er gjort i FKH at de har tatt kontakt. Og når Rosenborg tar kontakt med Eirik, så må han reflektere over om han passer inn der, sier Emberland ifølge Haugesunds Avis.

I likhet med Horneland har navnet til danske Kasper Hjulmand slått inn med gode signaler på radaren i trenerjakten. Tidligere i uken ble det spekulert i at duoen leder Rosenborg, enten fra start i 2019 eller fra og med sommeren.

– Vet hva fremtiden min er

Trenerjakten fremstår dermed fremdeles vidåpen, selv om det virker mer og mer sikkert at nederlandske Rini Coolen torsdag leder RBK for siste gang siden han begynte sitt vikariat med 3–1-tap for Celtic i Mesterliga-kvaliken i juli.

– Jeg vet hva fremtiden min er. En ting er helt sikkert; jeg blir i Rosenborg neste sesong. Men dere må respektere at jeg kun vil svare på spørsmål om kampen i morgen (torsdag kveld). Når det gjelder min fremtid – uansett hva som skjer- er det best å stille meg spørsmål om det på mandag, uttalte Coolen på onsdagens pressekonferanse i Tyskland.

Vi oppdaterer saken.