Styrelederen reagerer på Bjørnebye-samtale med Horneland i august: - Et grovt overtramp

Saken oppdateres.

Kontraktsstriden mellom FK Haugesund og Rosenborg fortsetter.

På torsdag bekreftet klubben at de henter Eirik Horneland som hovedtrener. Assistent Karl Oskar Emberland blir også med til Lerkendal.

Etterpå har det brutt ut full konflikt mellom Haugesund og Rosenborg.

Horneland kom fredag med en pressemelding. I den skrev han at han og Haugesund endret vilkårene i kontrakten hans da han signerte en ny avtale i september.

Disse vilkårene, som gjelder fra 1. januar 2019, betydde at han og Haugesund kunne benytte seg av en oppsigelsestid på én måned.

LES MER OM SAKEN HER: Jusprofessor: – Horneland er bundet til FK Haugesund frem til 1. mars

Fredag kveld sier Hornelands advokat, Erik Flågan, til VG at treneren ble kontaktet av Rosenborg i august, i perioden mellom sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og Hornelands kontraktsforlengelse.

Flågan sier til VG at det var kontakt mellom Horneland og Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye. Horneland skal da ha sagt nei til å stå på en «kandidatliste».

– Det er riktig at vi snakket sammen i august, men det var en samtale om fysisk trening og teknologi, en samtale mellom gode venner og kolleger. Nærmest i en bisetning spurte jeg, som man gjør i en samtale mellom venner, om hans fremtidsplaner. Da sa han at han ikke var aktuell for en jobb i Rosenborg, sier Bjørnebye til VG.

Han understreker at det ikke var noen konkret henvendelse til Horneland. Bjørnebye kan heller ikke huske om han brukte ordet «kandidatliste». Han sier han har ren samvittighet.

– Dette med kandidatlisten er nytt for meg. Det er et grovt overtramp mot en kollega i Fotball-Norge. Det er leit å oppleve, at det stor lokomotivet som vi ser opp til, gjør slik. Det er leit for alle parter, sier FK Haugesund-styreleder Leiv Helge Kaldheim til VG.