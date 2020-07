Suksesstreneren ut mot myndighetenes håndtering av breddefotballen: – De har dratt det for langt

Denne uken avviste helsemyndighetene Norges fotballforbunds (NFF) forslag om å fremskyve et møte rundt åpningen av breddefotballen.

Dermed blir møtedatoen 10. august stående.

Reaksjonene har vært kraftige både i lokalfotballen og på toppnivå. Kjetil Knutsen, trener for serieleder Bodø/Glimt, er blant dem som forstår lite.

– Jeg tror at det er viktig å bringe politikk som folk forstår. Folk har vært utrolig lojale med tanke på å forholde seg til de strenge restriksjonene som har vært i Norge. Nå begynner det å bli på et nivå der jeg tror at folk rett og slett ikke forstår det, sier Knutsen til Aftenposten.

– De har dratt det for langt

Suksesstreneren viser til hvordan samfunnet ellers har åpnet, men ikke breddefotballen.

– Det er ingen som forstår at folk kan reise til store deler av verden, i hvert fall i Europa. Puber og restauranter er åpne. Selv om det selvsagt er et næringstiltak. Hvis ikke hadde de gått konkurs, sier Knutsen og fortsetter:

– Men jeg tror det går utover folks forståelse for ting. Når vi reiser til kamp, er det kø på flyplassen. Du står som sild i tønne. Så kommer du på flyet og må ha munnbind på deg.

At man da ikke kan spille fotball 11 mot 11, omtaler han som «helt uforståelig».

– Jeg synes de har dratt det for langt. Idretten er viktig for folks ve og vel. Jeg forstår at helse går foran alt, men alvorlig talt, sier Knutsen.

Frykter konsekvensene

Bergenseren frykter i likhet med NFF at det kan få store konsekvenser hvis bredden ikke kommer i gang før september.

– Det å holde aktivitetene i grupper på tre og fem ... Jeg tror konsekvensen til slutt er at det er mange som blåser i det. Jeg tror det er mange som trener. Jeg har ikke sett noen, men jeg tror ikke folk forholder seg til de reglene, påstår Knutsen.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, uttalte nylig at man nærmer seg et kritisk punkt der sesongen kan bli borte. Han tror det kan føre til frafall. Knutsen deler frykten.

– Det er ikke bra. Idretten er ekstremt viktig for folks ve og vel. Jeg støtter forbundet. De må få lov å komme i gang med trening og kamper, fortere enn fy, i min verden, sier han.

– Full forståelse for utålmodigheten

Aftenposten skrev nylig at norske klubber fikk avslag på et forslag om fire testkamper med inntil 2500 tilskuere. Knutsen mener breddefotballsaken er viktigere.

– Det er en kamp for at vi skal ha folk på tribunen. Men i et samfunnsperspektiv er det aller viktigste å få i gang bredden, sier Knutsen.

Gunhild Berge Stang (V), statssekretær for Abid Raja (V) i Kulturdepartementet, sier at de har full forståelse for utålmodigheten etter å komme i gang med idretten også for bredden.

– Men det å gjenåpne samfunnet er en krevende balansegang. Det finnes hverken behandling mot covid-19 eller vaksine, og vi har fremdeles smitte i Norge. Det beste tiltaket vi har mot å bli smittet av covid-19, er avstandskravet på en meter, sier Stang.

– Ved å begrense nærkontakt har vi klart å holde smittespredningen under kontroll og er heldigvis nå i en fase hvor vi kan åpne opp for mer aktivitet og normalisert adferd, både i idretten og i samfunnet for øvrig. Skal vi kunne fortsette i det sporet, er det viktig at vi beholder kontrollen over smitten, sier hun.

Vurderer situasjonen fortløpende

Hun påpeker at det blir feil å si at det meste nå er åpnet med tanke på 1-meterskravet.

– For reiseliv, restauranter og barer, for eksempel, gjelder fortsatt 1-metersregelen. Det idretten ønsker seg nå, er et unntak fra denne regelen, sier Berge Stang.

Barn og unge til og med 19 år har fått tillatelse til å drive kontakttrening. Så lenge smittesituasjonen ikke endrer seg vesentlig, vil de fra 1. august kunne delta på idrettsarrangementer innenfor egen idrettskrets.

Toppidrettsutøvere og utøvere som omfattes av NFFs toppfotballpilot, har fått unntak fra regelen. Det vil si de tre øverste nivåene for menn og to øverste for kvinner.

– Helsemyndighetene gjør fortløpende vurderinger av situasjonen, og regjeringen baserer sine beslutninger på disse, sier Stang.