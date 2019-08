Superløpet vekker oppsikt ute i verden: «Norge har ikke bare Johaug, de har Warholm»

Saken oppdateres.

Vi begynner å slippe opp for superlativer om Karsten Warholms prestasjoner på friidrettsbanen, men torsdagens 400 meter hekk på 46,92 skiller seg ut i rekken.

Nest raskeste tid i historien, kun bak amerikanske Kevin Young, som løp 46,78 i 1992.

Nå nærmer sunnmøringen seg virkelig en plass i historien, som en av svært få nordmenn med verdensrekorder i friidrett sammen med blant andre Ingrid Kristiansen og Grete Waitz.

– Karsten Warholm bryter drømmegrensen, kun en mann har vært kjappere gjennom tidene. Kevin Young, he’s coming for you, he’s coming for the world record, utbrøt en entusiastisk Jann Post fra kommentatorplass på NRK-sendingen.

Han var ikke den eneste entusiastiske sportskommentatoren etter Warholms superløp.

– Norge har ikke bare Therese Johaug, de har Karsten Warholm også, sa C More-kommentator Johan Edlund, ifølge Expressen.

Prestasjonen blir også viet plass i amerikanske medier, blant dem Washington Post og NBC.

Svensk radio kaller løpet for Zürich-stevnets høydepunkt.

Prestasjonen blir også nevnt i britiske BBC.