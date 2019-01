Flere tunge kjøretøy tatt for dårlige dekk og manglende kjetting i Trøndelag

Ny bar i Midtbyen: - På de andre plassene er musikken så høy at du ikke kan ha en samtale

Ønsker drastiske grep etter at stortalent vraket RBK

Treningseksperter og leger sjokkert over slankedebatt: – Kan gi overvektige inntrykk av at de kan droppe å trene

Over Solsiden var det en smal opptråkket sti som mest minnet om harespor

Vi er uendelig glad for at vi har tvillinger, men sender nå en varm tanke til de svært få som har tatt tvillingabort

Supersupporteren var klar til å droppe brorens bryllup. Så fikk han innfridd et uvanlig ønske.

NFF om Salvesen-overgangen: – Start må ha vært innforstått med risikoen for at han ikke ville komme tilbake

Haaland debuterte for Salzburg. 14 minutter senere scoret han.

Ønsker drastiske grep etter at stortalent vraket RBK

Supersupporteren var klar til å droppe brorens bryllup. Så fikk han innfridd et uvanlig ønske.

Saken oppdateres.

Nilsbakken, eller «Hjælmen» som han er kjent som i Moss, fikk et problem da lillebror Marius’ bryllup og 2.-divisjonskampen mellom Byåsen og Moss i Trondheim kræsjet 8. juni.

For de fleste hadde det vært et enkelt valg, men Nilsbakken har ikke gått glipp av en Moss-kamp på 18 år og har ingen planer om å gå glipp av en med det første.

– Jeg sa det allerede da lillebroren min fridde, at jeg hvis jeg skulle møte, så måtte det bli et vinterbryllup, men det ville han ikke høre på, forklarer Nilsbakken.

I desperasjon skrev han et humoristisk innlegg på Facebook-siden til Norges Fotballforbund. Responsen var enorm.

– Det var overraskende. Det som i utgangspunktet var et litt anonymt innlegg fikk stor interesse, og selv om det var skrevet med humor, så fikk jeg frem alvoret i det, sier supporteren.

Flere støttet Nilsbakken, og lillebroren fikk tyn for å velge et sommerbryllup, selv om dette var planlagt i lang tid.

– Det var det beste. At broren min fikk tyn, og ikke jeg, smiler «Hjælmen».

Skal være toastmaster

Og rett før helgen fikk han enda en gladbeskjed: Kampen er flyttet fra lørdag til mandag.

– Det er litt sinnssykt. Det er veldig artig at jeg får dratt i bryllup, sier Nilsbakken.

– Kampen hadde jeg fått dratt i uansett, men familien er glad nå. Det kunne ført til litt klein stemning på familiemiddager senere og i julen, men nå blir det litt ro i rekkene. Det er godt for familiefreden, sier Moss-supporteren.

Det sier broren seg enig i.

– Det blir bra. Det er godt at vi ble ferdige med denne sagaen og at vi fikk det bekreftet, sier Marius Nilsbakken, som dermed slapp å bytte toastmaster til bryllupet.

– Vi hadde noen i backup, men det er greit å slippe å bytte. Det er stort av klubbene og forbundet, sier lillebror Nilsbakken.

Storebror hadde egentlig ikke trodd at forespørselen skulle gå gjennom.

– Det er mange som delte innlegget og det er veldig hyggelig, sier Nilsbakken.

– Men det er moro at store og mektige fotballforbundet har gått med på dette. Det er stas. Det er også overraskende, fortsetter Moss-supporteren.

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, sier at bryllupet ikke var avgjørende for kampflyttingen, men at klubbene fikk ønsket sitt oppfylt fordi kampen var lagt til pinseaften.

– Kampen var satt opp pinseaften, og mange vil heller spille 2. pinsedag, er den offisielle begrunnelsen fra Fisketjønn.

Byåsens sportslige leder, Frode Aasbak, møtte Moss, Norges Fotballforbund og divisjonsforeningen forrige helg i forbindelse med fastsettelsen av terminlisten.

– Det endte godt. Det har vært mye blest om denne saken, men sånne supportere er unike på vårt nivå. For oss og Moss er det uansett greit å spille 2. pinsedag, siden det er en fotballdag og en fridag, forklarer Aasbak.

Vil ha pølse i vaffel

Moss ville gjøre det de kunne for at Nilsbakken kunne få med seg begge deler.

– For oss betyr det ikke noe hvilken dag vi spiller, men når det er bedre for våre supportere, så er det positivt. Det er dem vi spiller for, sier hovedtrener Marijo Jovic.

– At vi har supportere som dette er sjeldent, og når han viser så stor lojalitet til oss, så må vi vise det tilbake, fortsetter han.

Selv om Nilsbakken er ihuga Moss-supporter, så går han så langt som å si at han skal heie «litt» på Byåsen etter dette.

– Jeg skal klappe høflig når lagene blir ropt opp, sier Nilsbakken.

Supporteren bestiller også pølse i vafler på forhånd.

– Men det kan ikke være vafler fra ferdigpose. De må være hjemmelagde, sier Nilsbakken.

– Vi får stille opp med hjemmelagde vafler, selv om vi håper poengene blir igjen i Trondheim, sier Aasbak.

Moss og Byåsen spiller i 2. divisjon avdeling 1 denne sesongen. Seriestart er 13. april.