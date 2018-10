To RBK-spillere får slakt på børsen: «Rett og slett elendig»

Det er langt verre at han, som er lege, driver med skremselspropaganda

Skulle vike for lastebil, sklei av veiskulderen og traff tre

Surt tap for Solbakkens FCK i Europa: – Vi har satt oss i en vanskelig situasjon

Skolen skal være trygg for alle

Stjal to elsykler fra bedrift på Lade

Fem kamper uten seier før seriefinalen: Innrømmer at det går ut over selvtilliten

Surt tap for Solbakkens FCK i Europa: – Vi har satt oss i en vanskelig situasjon

Fem kamper uten seier før seriefinalen: Innrømmer at det går ut over selvtilliten

Saken oppdateres.

FCK - SLAVIA PRAHA 0–1 / SPORTING - ARSENAL 0–1 / CHELSEA-BATE 3–1

Den danske storklubben var høyt oppe etter den kruttsterke 2-1-seieren over Bordeaux i Frankrike i forrige gruppekamp, men torsdag fikk FCK et solid tilbakeslag.

Jan Matousek ble matchvinner med sin scoring like etter pause. De tsjekkiske gjestene hadde også sjanser til å doble ledelsen i Parken.

Med tapet falt FCK ned til tredjeplass i gruppe C etter tre av seks kamper. Københavnerne står med fire poeng. Zenit St. Petersburg topper med sju etter 2-1-seieren over Bordeaux hjemme i Russland. Slavia Praha er tabelltoer med seks poeng.

– Vi er i en svært vanskelig situasjon nå. Vi visste på forhånd at det ville bli avgjort på små marginer og at det blir svært tett i denne gruppen. Vi står overfor en massiv kamp i Praha. Samtidig håper jeg på at Bordeaux tar poeng fra Zenit, men fire poeng halvveis er ikke dårlig, sa FCK-trener Ståle Solbakken.

– Vi spilte ikke dårlig, og jeg er glad for det vi gjorde i første omgang. Slavia er et godt lag og er i god form. De har tatt mange poeng i hjemlig liga, la Solbakken til.

FCK møter Slavia igjen i Praha i neste runde. Deretter er det bortekamp mot Zenit, mens Bordeaux venter hjemme i Parken 13. desember.

Elleve strake for Arsenal

I en annen kamp i Europa League torsdag kveld, sikret Danny Welbeck rsenal 1-0-seier over Sporting på bortebane. Han sørget for at London-klubbens seiersrekke lever videre.

Etter to strake tap i seriestarten, har Unai Emerys Arsenal gått fra seier til seier. Laget topper også sin europaligagruppe etter tre triumfer av tre mulige.

OGSÅ RBK VAR I AKSJON I EUROPA TORSDAG KVELD: De ble herjet med

Torsdag satt seieren i Lisboa langt inne, men Welbeck takket for sjansen i startelleveren i det 78. minuttet. Svakt forsvarsspill av Sebastián Coates gjorde at ballen spratt i beina på Arsenal-spissen, som satte ballen i mål alene med Sporting-keeper Renan Ribeiro.

0-1-tapet er Sportings første i årets europaliga, og laget holder dermed annenplassen i gruppe E med seks poeng. Ukrainske Vorskla er treer etter å ha slått poengløse Qarabag 1-0 på bortegress torsdag.

Unggutt med hat trick i Chelsea-seier

Et annet London-lag, Chelsea, var også i aksjon i Europa League. Ruben Loftus-Cheek (22) takket for tilliten og scoret alle målene da Chelsea lekte seg til 3-1 hjemme mot hviterussiske BATE Borisov.

Med nok en seier styrer Chelsea mot en sikker førsteplass i gruppe L. London-laget står med ni av ni mulige poeng

Loftus-Cheek var torsdag med fra start for annen gang under Maurizio Sarris ledelse. Unggutten trengte bare to minutter på å vise seg fram på Stamford Bridge. Kontant satte han inn 1-0 etter en 45-graderspasning fra Davide Zappacosta.

TO SPILLERE FIKK SLAKT PÅ BØRSEN ETTER RBK-TAPET: «Rett og slett elendig»

Seks minutter senere samme mann ledelsen. Fra fem meter bredsidet han inn Willians corner. Olivier Giroud sto også klar til å styre ballen i nettet, men Loftus-Cheek kom franskmannen i forkjøpet.

Chelsea totaldominerte oppgjøret. I det 54. minutt fullførte Loftus-Cheek hattricket. Dermed ble han første engelskmann til å gjøre en måltrippel i europaligaen siden Harry Kane gjorde det for Tottenham mot Asteras Tripolis i oktober 2014, melder Opta.

BATE Borisov fikk med seg en trøstescoring fra London. Etter et godt slått frispark fikk Alexei Rios stå helt alene og bredsidet ballen forbi Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

I den andre kampen i gruppen vant ungarske Vidi 2-0 borte mot PAOK i Hellas. Dermed står trioen bak Chelsea alle med tre poeng halvveis ut i gruppespillet.

(©NTB)