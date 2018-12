Svensk avis: Rosenborg taper budkrig om Ranheim-talent

Øysteins søster var så spent at hun nesten måtte ut av salen

Saken oppdateres.

Fredag skrev Adresseavisen at Rosenborg ønsker å hente Ranheim-back Aslak Fonn Witry (22).

Nå virker det imidlertid som Witry kan være tapt for RBK.

Den svenske avisen Expressen skriver nemlig at Ranheim har akseptert et bud fra den svenske storklubben Djurgården. Avisen mener å vite at det kun er spillerens kontrakt som gjenstår før overgangen er klar.

Ranheim-leder Frank Lidahl har ikke besvart våre henvendelser søndag formiddag. Men fredag sa han dette:

– Det er flere skandinaviske klubber som har vist interesse for Aslak. Så får vi se i løpet av den neste perioden om det er noe vi går videre på. Det må passe i henhold til egen strategi for både klubb og spiller, fortalte Lidahl til Adresseavisen.