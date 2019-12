Heimly i bunnløs sorg over Behns død

Det er et kjempeparadoks at elbilene kjører gratis

Ari Behn minnes som sjeldent varm og fargerik og et medmenneske

Flere anmeldt for slåssing i natt

Mann anmeldt for å gå i Frøyatunnelen

John-Ivar (34): - Det hadde vært hyggelig å slippe å reservere bord for én hver gang

Her lages vindturbinene som nå kan ses på trønderske fjell

Langrennsprofil står over Tour de Ski – erstattes av trøndersk nykommer

- Tydelig at Ari hadde en spesiell relasjon til Trondheim og Nidarosdomen

Ble frastjålet stornissen: – Hvis det skal fortsette sånn så kutter jeg ut dette her

Svensk avis hevder at angriper er klar for Rosenborg

Mann pågrepet i Sverige for drapet i Hokksund

Solskjær måtte svare på kritikk – tar to spillere i forsvar

Saken oppdateres.

Samme uke som det ble kjent at tre angrepsspillere forlater Rosenborg, melder svenske Expressen at en ny er på vei inn.

Avisen skriver at Dino Islamovic allerede har skrevet under for trønderne.

– Rosenborg er en av klubbene som har vært interessert i Dino, det er ingen hemmelighet. Men det er ikke helt klart ennå, sier Östersund-trener Ian Burchnall til Expressen.

Etter det Adresseavisen forstår er RBK på Islamovic-jakt, men flere skal snuse på angriperen akkurat nå, og ingenting skal være endelig avklart.

At flere har vært på, er da heller ingen stor hemmelighet.

Også Hammarby og IFK Norrköping har hatt Islamovic i sikte tidligere. Svensken scoret sju mål i Allsvenskan denne sesongen og er tatt ut i troppen som møter Moldova og Kosovo i januar. Norrköping skal ha vært enige med Östersund om en overgangssum på 3,125 millioner svenske kroner, men ble ikke enige med spilleren.

Nå hevder imidlertid svenske Fotbolldirekt at Norrköping igjen er med i kampen om Islamovic.

Vi har så langt ikke lykkes i å få en kommentar fra RBKs sportslige leder Mikael Dorsin.