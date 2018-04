Svensk legende om siste Zlatan-sprell: – Jeg har vært lei lenge

Saken oppdateres.

– Jeg er for lengst lei av denne type merkevarebygging, sier Torbjørn Nilsson, en av tidenes beste svenske fotballspillere.

63-åringen var den store stjernen da IFK Göteborg vant UEFA-cupen i 1982. Nilsson var brennhet på siste halvdel av 70-tallet og første halvdel av 80-tallet.

Men han endte kun med 28 A-landskamper på 10 år. Grunnen til det er at han var uenig i spillestilen til landslagssjef Lars «Laban» Arnesson.

Noe som skapte store overskrifter i avisene i Sverige.

Men Nilsson var likevel ikke i nærheten av medieoppmerksomheten som landsmann Zlatan Ibrahimovic får.

PR-stunt for spillselskap

Svensken sa takk for seg på landslaget etter fiasko-EM i 2016. Men etter at Sverige sensasjonelt slo ut Nederland og Italia på veien til Russland-VM i sommer, har Zlatan hintet om at han er sugen på landslagscomeback.

Seneste i helgen – etter å ha blitt matchvinner for Los Angeles Galaxy borte mot Chicago – meldte Zlatan på Twitter:

– Sjansen for at jeg spiller VM er skyhøy.

Men det viste seg å være et PR-stunt for et spillselskap på Malta, der han ble deleier i slutten av mars.

– Er du treig? Høye odds betyr at det ikke kommer til å skje, sa Ibrahimovic i en reklamevideo publisert av spillselskapet.

Det var bare ett av mange Zlatan-utspill den siste tiden om muligheter for VM-spill. Supersvensken med det enorme egoet gleder og provoserer, han deler Sverige.

Men legenden Torbjørn Nilsson, som i dag er assistenttrener i IFK Göteborg, har gått lei.

– Jeg håper at alle hans utspill om VM ikke bare er et triks for å få gratis markedsføring. Jeg er for lengst lei av denne type merkevarebygging, skriver Nilsson på sin Facebook-side «Förstå spelets idé».

15. mai tar landslagssjef Janne Andersson ut VM-troppen. Frem til da vil føljetongen rundt Zlatan og hans muligheter for Russland-tur rulle videre i Sverige.

Nilsson mener kun én person kan håndtere spørsmålet:

– Det må en ekspert til for å vurdere dette. Og den eksperten heter Janne Andersson. Bare han og hans medhjelpere kan vurdere om Zlatans bidrag kan hjelpe Sverige i VM. Sveriges landslag har jo blitt et helt annet lag etter at Zlatan ga seg. Jeg tror kanskje ikke hans fans vil se på saken fra dette perspektivet, men jeg tror årsaken var at de fleste spilte på 80–90 prosent av sin kapasitet da Zlatan var med. Zlatan derimot spilte på 100 prosent, sier Nilsson og konkluderer:

– Zlatan er ikke den spilleren han var da han fylte 30.

Nilsson ble kalt «Gud» av IFKs supportere da han herjet på 80-tallet. Og det kalles han fortsatt i miljøet rundt den svenske storklubben.

Etter at han la opp på slutten av 80-tallet har Nilsson vært trener. Blant annet var han U21-landslagstrener for Sverige i perioden 2002–2004.

– En Zlatan som står på midtbanen og dytter ballen er ikke noe som løfter Sverige. Jeg lurer også på om han er godt nok trent til å spille et helt VM. Han så ikke bekvem ut med ballen da han spilte sin andre kamp i MLS. Å ha han med som innbytter ville vært en drøm, da han har en evne til å komme inn og avgjøre de få gangene han har vært innbytter. Men jeg er nok ganske sikker på at Zlatan ikke vil være fornøyd med den rollen, konstaterer Torbjørn Nilsson.