Svenssons lag med sen scoring mot RBKs overmenn

Saken oppdateres.

AZ ALKMAAR - LASK LINZ 1–1

Teun Koopmeiners trodde han skulle ta straffe i kampens første minutt, men måtte vente til det 86. minutt. Da ga han AZ Alkmaar 1-1 mot LASK i Europa League.

Dermed har den nederlandske klubben med tre nordmenn i stallen et vanskelig, men ikke umulig utgangspunkt før returkampen mot Rosenborgs overmenn fra gruppespillet.

Fredrik Midtsjø var utestengt torsdag, men Jonas Svensson og Håkon Evjen spilte fra start for AZ Alkmaar. Svensson spilte hele kampen, mens Evjen ble byttet ut et drøyt kvarter før slutt.

Europa League, 16-delsfinaler 1. kamp: Brugge (Belgia) – Manchester United (England) 1-1 (1-1), Cluj (Romania) – Sevilla (Spania) 1-1 (0-0), Eintracht Frankfurt (Tyskland) – Salzburg (Østerrike) 4-1 (2-0), Getafe (Spania) – Ajax (Nederland) 2-0 (1-0), FC København (Danmark) – Celtic (Skottland) 1-1 (0-1), Ludogorets (Bulgaria) – Inter (Italia) 0-2 (0-0), Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Benfica (Portugal) 2-1 (0-0), Sporting Lisboa (Portugal) – Basaksehir (Tyrkia) 3-1 (2-0), APOEL (Kypros) – Basel (Sveits) 0-3 (0-1), AZ Alkmaar (Nederland) – LASK (Østerrike) 1-1 (0-1), Leverkusen (Tyskland) – Porto (Portugal) 2-1 (1-0), Olympiakos (Hellas) – Arsenal (England) 0-1 (0-0), Rangers (Skottland) – Braga (Portugal) 3-2 (0-1), Roma (Italia) – Gent (Belgia) 1-0 (1-0), Wolfsburg (Tyskland) – Malmö (Sverige) 2-1 (0-0), Wolverhampton (England) – Espanyol (Spania) 4-0 (1-0). Returkampene spilles neste uke. (@NTB)

VAR-drama

Før det var spilt ett minutt fikk AZ Alkmaar straffespark da Myron Boadu ble felt, men innføringen av VAR i Europa League fra og med cupspillet var ikke til lagets fordel torsdag. Videobildene viste at forseelsen skjedde utenfor feltet, og Koopmeiners ventet forgjeves på å skyte fra 11-metersmerket.

Han måtte i stedet ta frispark fra vel 16 meters hold, og keeper Alexander Schlager reddet.

Hjemmelaget dominerte innledningen av kampen, men det var gjestene som mot spillets gang tok ledelsen i det 26. minutt. Hjemmelaget klarte ikke å klarere et innkast, og Marko Raguz scoret med et skudd som endret retning på Ramon Leeuwin.

LASK hadde en stor sjanse til å doble ledelsen i det 43. minutt, da Dominik Frieser kom gjennom etter en feil av Svensson, men avslutningen var ikke god nok.

Svensson-sjanse

Boadu kom til en stor sjanse tidlig i 2. omgang, men Schlager reddet.

Hjemmelagets målvakt Marco Bizot sto for en kjemperedning et drøyt kvarter ut i omgangen, da et skudd endret retning på Koopmeiners.

Oussama Idrissi tvang Schlager til en ny god redning da vertene presset på for utligning, og fem minutter før slutt fikk AZ straffespark da James Holland handset i feltet. Denne gang ble avgjørelsen bekreftet av VAR, og Koopmeiners kunne endelig skyte straffespark som han satte inn til 1-1.

På overtid hadde Svensson en mulighet til å avgjøre, men skjøt høyt over.

Gulbrandsen byttet ut til pause

Også en annen nordmann var i aksjon i Europa League torsdag. Fredrik Gulbrandsen spilte én omgang for Basaksehir da det tyrkiske laget tapte 1-3 borte mot Sporting Lisboa i 16-delsfinalen.

Sporting ble for sterk for Istanbul-klubben i det første oppgjøret i 16-delsfinalen, men Edin Visca scoret et viktig bortemål på straffespark i det 77. minutt. Med 0-3 ville det sett helt mørkt ut foran returkampen.

Allerede i det tredje minuttet fikk hjemmelagets uruguyanske forsvarsspiller og kaptein Sebastián Coates styre inn 1-0 på en corner. Etter 25 minutter satte Sporting ballen i mål på nytt, men denne scoringen ble annullert for offside.

2-0-scoringen til hjemmelaget kom i det 44. minutt etter flott spill der den slovenske landslagsspissen Andraz Sporar sendte ballen i nettet nede ved stolpen. I det 51. minutt kom 3-0 ved Luciano Vetto.

Basaksehir trengte en redusering for å skape spenning før returkampen og fikk straffespark da Luis Neto felte Demba Ba. Visca tente et håp om avansement for gjestene.

Fredrik Gulbrandsen startet kampen for Basaksehir, men ble byttet ut ved pause.

Berget byttet inn

Isaac Kiese Thelin kunne blitt matchvinner for Jo-Inge Bergets Malmö etter at han scoret ledermålet. I stedet var han sist på ballen da Wolfsburg sikret 2-1-seier.

Malmö-stjernen kom i fokus i begge ender av banen da det tyske hjemmelaget halte i land seieren.

Etter en målløs første omgang kom Malmö på banen med veldig høyt press fra start i den andre omgangen. Wolfsburg greide ikke å spille seg ut av egen halvdel. Marcus Antonsson sto for en gjenvinning og spilte Thelin fram på høyresiden. Hans innlegg ble nikket av innbytter Søren Rieks, og Kevin Mbabu brukte armen for å blokkere avslutningen.

Dermed ble det straffespark, og Thelin sendte keeper og ballen til hvert sitt hjørne.

Da så det lyst ut for den svenske klubben, men det varte bare to minutter før Josip Brekalo utlignet med et vakkert skudd.

Jo Inge Berget startet på benken i Wolfsburg, men han ble byttet inn for Rieks i det 58. minutt.

Et frispark hadde retning mot Admir Mehmedis hode i feltet. Thelin kastet seg inn i duellen for å stoppe ham, men endte med å treffe ballen og sende den forbi egen keeper.

Tross ettmålstapet har Malmö et godt utgangspunkt foran returkampen på egen arena om en uke.