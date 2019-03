Sverige preget av uro før Norge-kampen. Nå rettes søkelyset mot superagenten.

Her er TIL-duoens Fantasy-lag: Mener lagkamerat er et røverkjøp

Saken oppdateres.

ULLEVAAL: – Jeg lagde bråk. Jeg var veldig radikal, og jeg ga meg ikke. Jeg gjorde det fordi jeg var tvunget til å gjøre det.

Slik beskriver den svenske fotballagenten Hasan Çetinkaya hvordan han kjempet for at Sundsvall skulle slippe Emil Forsberg til Malmö.

Beskrivelsen kom i et intervju med den anerkjente fotballskribenten Erik Niva i Aftonbladet for ett år siden.

Det var en av flere historier om hvor langt Çetinkaya har strukket seg for sine fotballklienter.

I Forsbergs tilfelle var han overbevist om at en overgang til Malmö var akkurat det som skulle til for at spilleren skulle ta det neste karrieresteget.

Til slutt ble Forsberg Malmö-spiller.

Havnet i sentrum

Senere er Forsberg blitt stjerne i den tyske Bundesliga-klubben RB Leipzig. Det samme er han på det svenske fotballandslaget, som tirsdag kveld møter Norge til duell på Ullevaal stadion.

Før kampen har Forsberg havnet i sentrum for urolighetene som herjer rundt den svenske troppen.

Det handler om at han søndag dro hjem fra landslagssamlingen – dagen etter at han ble byttet ut drøye 20 minutter før slutt i 2–1-seieren over Romania.

Den offisielle forklaringen er at han sliter med en lyskeskade, og at det dermed ble bestemt at det ikke skulle tas noen sjanser med noe som har vært et problemområde for ham tidligere.

Men allerede kvelden før meldte Aftonbladet at Forsberg kom til å forlate troppen. Avisen hevdet at det var på grunn av misnøye med landslagssjef Janne Andersson.

Kjøper ikke forklaring

Både Andersson og Forsberg avviste dette søndag. Men svenske medier slo seg ikke til ro med dét.

Derfor var det ingen overraskelse at Norges landslagssjef, Lars Lagerbäck, fikk flere spørsmål om dette under mandagens pressekonferanse.

Han fastslo at han ikke hadde noen grunner til å tvile på den offisielle forklaringen. Samtidig mente han at det ikke har spredt seg uro i den svenske leiren.

– Jeg tror ikke dette preger dem, sa Lagerbäck.

Den uttalelsen kjøper ikke Olof Lundh, fotballekspert for TV4 i Sverige.

– Det en trener sier på podiet, er ikke alltid sant. Det er soleklart at dette påvirker troppen. Jeg tror alle spillerne satt og leste Aftonbladet lørdag kveld og tenkte: «Hva er det som skjer?», sier Lundh til Aftenposten.

I et intervju med Expressen sier agent Çetinkaya at lysketrøbbel er den eneste grunnen til at Forsberg reiste hjem.

Han mener at grunnen til at Forsberg så misfornøyd ut da han ble byttet ut mot Romania, var at Andersson ikke hadde informert spilleren om dette på forhånd.

Konfrontert med den påstanden erkjenner Sveriges trener at de kan «ha misforstått hverandre».

Flere episoder

Spekulasjonene rundt Forsberg er ikke det første tegnet til uro under denne landslagssamlingen.

Det startet da nyheten kom om at Manchester United-midtstopper Victor Lindelöf måtte trekke seg fra samlingen av «personlige årsaker». Lindelöfs kone var høygravid da samlingen startet. Hun har siden født en gutt.

Fotbollskanalen hevdet imidlertid at forfallet handlet om flere faktorer. I tillegg til å nevne den da nær forestående fødselen, skrev nettstedet at det også handlet om et sviktende forhold til Andersson samt at kameraten John Guidetti ble vraket fra troppen.

Dette avfeier Hasan Çetinkaya som «løgn».

Også i fjor høst var det turbulens. Den tyske avisen Bild meldte da om et dårlig forhold mellom Forsberg og Andersson. Samtidig valgte Lindelöf og Roma-keeper Robin Olsen, som nedenfor er avbildet sammen med Çetinkaya på sin egen Instagram-konto, å boikotte media under en samling.

– Man kan velge å se på det som isolerte hendelser, en lang rekke med misforståelser og uheldige sammentreff. Men man kan også se mønsteret og spørre seg hva det er som egentlig pågår, skrev Expressen-kommentator Noa Bachner søndag.

Fellesnevneren: Agenten

En fellesnevner flere i Sverige har pekt på de siste dagene, er den mektige agenten Hasan Çetinkaya.

Forsberg, Lindelöf, Olsen og Guidetti er bare noen av spillerne han har i stallen.

I fjor høst uttalte han at han mener landslagssjef Andersson ikke får maksimalt ut av Forsberg.

I intervjuet med Erik Niva for ett år siden forklarte han hvor kompromissløs han er på egne spilleres vegne.

– Jeg gjør alt for guttene, jeg lever for dem. Jeg kan gå over lik for mine klienter, sa han.

I det samme intervjuet fortalte han hva han mener er den kanskje viktigste jobben han har: å bygge opp spillernes selvbilde. Han mener det er mangelen på dette som er svensk fotballs største problem.

Slik ytret han et ønske om å bidra til å utvikle en ny type svensk spiller.

Etter Aftonbladets melding om Forsbergs hjemreise lørdag kveld poengterte Simon Bank denne koblingen i en kommentar for samme avis.

Der påpeker han at Çetinkaya er «superagenten som snart har formet en håndfull svenske stjerner», blant annet gjennom «å bygge selvtillit og holdninger som på nesten alle måter er en fordel i det tøffe profflivet».

– Men om selvtillit blir selvforherligelse, og selvbildet blir svindel og solformørkelse, da er det nok ikke så nyttig lenger, skrev Bank videre.

I intervjuet med Expressen avviser Çetinkaya at turbulensen rundt det svenske landslaget dreier seg om en konflikt mellom ham og Janne Andersson.

Roser trenerens håndtering

Inn mot kamp har den svenske leiren fortsatt måttet svare på spørsmål om uro og spekulasjoner.

Aftonbladets fotballreporter Johanna Frändén sier at «det er en agenda som fremstår litt uklar og vanskelig å forstå».

Siden hun ikke har dekket denne landslagssamlingen tett, har hun fått sett utviklingen fra utsiden.

Derfra mener hun at Janne Andersson har håndtert en vanskelig sak «fantastisk bra» ved å kommunisere tydelig ut i offentligheten.

– Det påvirker nok spillerne litt, men vi vet ikke hvordan. Det kan hende at vi får se et lag som vil vise omverdenen hva de kan, eller det kan være et lag som er mer splittet, vurderer Frändén.

Anderssons håndtering gir henne tro på det første.

Og flere spillere, blant andre Mikael Lustig og Andreas Granqvist, har uttalt at spillergruppen ikke er blitt negativt påvirket.

Olof Lundh er imidlertid sikker på at det er et svekket Sverige-lag som møter Norge tirsdag kveld.

– Sverige mangler kanskje to av de tre beste spillerne på laget, sier han.