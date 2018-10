Sykdomsutbruddet i RBK: Nå stenges Brakka

Politiet ber folk melde fra om mistenkelig oppførsel under Nato-øvelsen

Plutselig kom Gerd Åsta og Mike over en annonse - nå bor og jobber de på «den fineste tomta på Fosen»

Dykkebåt dukket under

Se opprykkskampen her: - Det blir den viktigste kampen så langt i karrieren min

«Med et slikt utgangspunkt er det lov til å drømme om gull»

Dykkebåt dukket under

Saken oppdateres.

– Vi har stengt Brakka i dag, fordi vi ønsker å ha så lav risiko som mulig med tanke på smitte, for å være så klare som mulig til de to kampene resten av uka. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å ha så mange spillere klare som mulig til de kampene, sier organisasjonsleder Trond Alstad til Eurosport.no.

Det innebærer at det kun er ansatte, trenere og spillere som får adgang til klubbhuset i dag. I utgangspunktet er det kun klubbens medisinsk ansvarlige Haakon Schwabe, trener Coolen og Stig Inge Bjørnebye som er tilgjengelig for pressen. En situasjon som kan endre seg i løpet av dagen.

Rundvask

Til søndagens kamp mot LSK var Mike Jensen, Anders Konradsen og Alexander Søderlund igjen i Trondheim. I tillegg måtte Birger Meling av i pausen.

Organisasjonsleder Alstad beretter om hektisk aktivitet på Brakka mandag.

– Vi har holdt på med full vask av håndtak, toaletter og andre steder der det er høy smittefare. Garderobene er vasket ordentlig ned også. Så håper vi at det gir en god effekt og at vi kan ønske folk velkommen på Brakka igjen i morgen, sier han til Eurosport.