TIL bekrefter - Åsen har signert for RBK

Saken oppdateres.

Klokken 20.15 tirsdag kveld ble papirene signert etter at klubbene, som bekrefter den ventede overgangen for Gjermund Åsen fra TIL til Rosenborg. Et salg iTromsø avslørte tirsdag morgen.

– Det er en ren cash for spiller-overgang, sier daglig leder Kristian Høydal til iTromsø etter at det lenge ble vurdert om Besim Serbecic skulle være en del av overgangen.

– Høvelig fornøyd

Klokken 21.00 tirsdag kveld gikk begge klubbene ut med en pressemelding om overgangen. Høydal ønsker ikke å kommentere overgangssummen.

– Avtalen er konfidensiell. Vi er høvelig fornøyd og Rosenborg er høvelig fornøyd, sier Høydal.

Overgangssummen skal etter det iTromsø kjenner til dreie seg om i overkant av fire millioner kroner. TIL har også sikret seg en videresalgsprosent på Åsen på 10 prosent ved en eventuell overgang.

– Fokus videre

Åsen startet dagen som Tromsø-spiller og satt kursen mot hjembyen med 09.30-flyet i dag tidlig. 12 timer senere var signaturen på plass for partene som lenge hadde vært enige om å bli enige.

– Jeg regner med han har bestått den medisinske sjekken. Overgangen er i hvert fall i boks. Det er greit å være i mål for alle parter. nå kan vi ha fokus på det som skjer videre, sier Høydal.

– Jeg kommer til å gjennomføre flere salg før jeg gir meg i dette gamet, og vil ikke kommentere noe før det er i boks, men nå er det i boks, sier Høydal.

– Kommer noen av midlene dere får inn til å bli brukt il å hente inn nye spillere?

– Det tar vi internt, svarer TILs daglige leder.

Ville selge

Åsen hadde ett år igjen av kontrakten og flere klubber, deriblant Molde og Brann var interessert, men til slutt var det Rosenborg som endte opp med å signere 27-åringen med flest målgivende pasninger i Eliteserien i fjor.

– Vi er først og fremst fornøyd med at en sak som vi, Rosenborg og Gjermund Åsen har jobbet med over lenger tid nå er parkert. Vi er fornøyd med avtalen vi har gjort. Vi er en selgende klubb og det hadde selvsagt vært plass til Åsen og hans kvaliteter også i 2019, men jeg tror det var rett for både oss og spilleren at vi nå solgte han, sier Høydal i en uttalelse til klubbens hjemmeside.

At Åsen selv var opptatt av at TIL skulle få noe igjen for ham etter alle årene, er noe Høydal verdsetter.

- Han er selv hel ved. En flott spiller og fyr og ikke minst en gentleman. Han har hatt fire gode år i TIL og vi vil takke Gjermund for det gode samarbeidet vi har hatt. Vi ønsker han lykke til videre og så regne jeg med at han blir godt mottatt når han kommer til Alfheim i svart og hvitt, sier Høydal til hjemmesiden.

Der presiserer han også at han ikke kan love at pengene vil bli brukt til spillerkjøp, men at klubben vil gjøre noe på overgangsmarkedet.

– Ville hjem

Åsen har skrevet en fireårskontrakt med Rosenborg, samme klubb han forlot for syv år siden. Siden har han spilt i Ranheim og TIL.

- Det føles veldig godt å være tilbake. Jeg har savnet denne drakten, sier Gjermund Åsen til RBK.no.

- Hvorfor kommer du hjem til Rosenborg nå?

- Det er spennende det som skjer i Rosenborg. Det er en bra stall med konkurranse på alle plasser. I tillegg er jo dette hjembyen min og jeg er trønder, så det er flere grunner til at jeg kom hjem nå, sier han til hjemmesiden.

- Hva betyr det for deg selv å komme tilbake til Rosenborg?

- Det betyr mye. Rosenborg har vært klubben min siden jeg var liten, og jeg har hatt sesongkort på Lerkendal i mange år. Det er klubben jeg først ble forelsket i, og den har en spesiell plass hos meg, sier den tidligere TIL-spilleren.

Åsen har også skrevet en egen avskjedshilsen til TIL-supporterne og klubben han har spilt for de fire siste sesongene. Den kan du lese her i sin helhet. I hilsenen trekker han blant annet fram supporter Arne Johnny Johnsen.

– Forsinket julegave

Rosenborgs nye trener Eirik Horneland er også meget glad for at overgangen nå er i boks.

– Gjermund er først og fremst en veldig god fotballspiller, men også trønder. Han har også mange målgivende pasninger i seg. Er en produktiv poengspiller og ikke minst en veldig fin gutt, sier Horneland til klubbens hjemmeside.

Han forstår supporternes store forventninger til TIL- og Eliteseriens- assistkonge.

– Det skjønner jeg godt. Han er en veldig god spiller - og er trønder. Dette er en forsinket julegave til fansen, sier Horneland.