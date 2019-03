TIL forhandler med RBK om forsvarskjempe: Kan bli klar allerede i helga

RBK-stopperen har lenge vært i TILs søkelys. I januar var det lenge en mulighet at den bosniske U21-landslagsspilleren skulle være en del av en avtale der Gjermund Åsen gikk andre vei. Til slutt endte det med at Åsen gikk mot en overgangssum på drøye fire millioner kroner, uten at Serbecic var involvert.