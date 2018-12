TV 2 får kritikk: Nordmenn får ikke sett Solskjærs første hjemmekamp

Denne var over seks ganger så skitten som et dosete

Saken oppdateres.

Norske fotballfans har fått et fascinerende scenario å følge de neste månedene. At Ole Gunnar Solskjær skal lede Manchester United ut sesongen, skaper store forventninger.

Men Solskjærs hjemmedebut som Manchester United-manager – mot Huddersfield Town – blir ikke sendt på norsk TV.

Årsaken er at rettighetshaver TV 2 bare har mulighet til å sende én av kampene som spilles lørdag klokken 16.00. Og allerede i november valgte TV 2 å sende Liverpool-Newcastle lørdag 26. desember.

Denne beslutningen går ikke TV 2 tilbake på, selv om Manchester United nå har en norsk manager. Det får Dag Langerød, redaktør for supporternettstedet united.no, til å reagere.

– Det er rett og slett for dårlig hvis det skjer. Det er to dager med direktesendinger om Solskjær nå på TV 2, og så skal de droppe hjemmedebuten. Da tvinger de fans over på streams. Den vurderingen er i beste fall dårlig, sier Langerød.

«Bring him back home», sa Alex Ferguson. Så la han på. Les historien om Ole Gunnar Solskjær her.

Slik svarer TV 2

Solskjærs aller første kamp, på bortebane mot Cardiff, spilles førstkommende lørdag klokken 18.30. Den er det fritt frem for TV 2 å sende.

Men kanalen har ingen planer om å ombestemme seg i kampvalget for den påfølgende runden.

– Valget var tatt og kommunisert ut før Ole Gunnar Solskjær ble United-manager, sier sportsredaktør i TV 2 Vegard Jansen Hagen.

Han opplyser at Liverpool-Newcastle blir sendt på TV 2 Sport Premium 1, mens man vil kunne se høydepunkter fra Manchester United-Huddersfield på målshowet på Premium 2-kanalen.

– Men er det litt ergerlig at Solskjær-nyheten kom etter at dere valgte kamp?

– Jeg er mer overlykkelig over at Solskjær kommer til Premier League og lettet over at han tar over allerede nå, slik at vi kan vise debuten hans som Manchester United-manager lørdag.

Den kampen har en spesiell historie bak seg. Ole Gunnar Solskjær ledet nemlig Cardiff i noen måneder i 2014. Nå kommer han tilbake som Manchester United-manager.

Cardiff-Manchester United spilles klokken 18.30.