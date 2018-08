TV 2 gjør byks på fotballrettigheter. Slik blir din nye TV-hverdag.

Kan han forhindre at Rosenborg sovner på ny?

Saken oppdateres.

Det vil skje flere endringer for sportsinteresserte TV-seere denne høsten. TV 2 satser som aldri før på fotball og annen sport:

Fra før hadde de rettighetene til Premier League. Inn på listen kommer Nations League (den nye landslagsturneringen), Champions League (deler rettighetene med MTG), samt Europa League.

– Vi har aldri samlet så mye fotball på våre kanaler, sier Trygve Rønningen, kanaldirektør i TV 2.

Lagerbäcks menn på TV 2

Oppstartsdatoer for de nye kanalene er ikke helt spikret, men TV 2 gjør altså flere grep utover høsten. Dagens TV 2 Sportskanalen kommer til å forsvinne, og blir erstattet av TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport 2.

– Den ene kanalen kommer til å likne på dagens TV 2 Sportskanalen, forteller Rønningen.

Det som allerede er klart er at fotballandslagets kamper i Nations League kommer til å bli sendt på hovedkanalen TV 2. TV-selskapene er forpliktet til å vise de viktigste, nasjonale idrettsbegivenhetene på såkalt åpen-TV.

CL-finale på to kanaler

Når det gjelder fordelingen av Champions League-kampene mellom TV 2 og MTG, kommer noen av kampene til å gå parallelt på to kanaler.

Ifølge TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen får TV 2 førstevalg tirsdagene, og annetvalg onsdagene. TV 2 (ikke hovedkanalen) skal sende fire kamper fra playoff, tolv kamper fra gruppespill og 14 kamper fra cupspillet. Både TV 2 og Viasat kommer til å sende finalen.

– Med stort og smått, fra Norway Cup til finalen i Champions League, blir det rundt 1000 fotballkamper i året, sier Hagen.

Selv om MTG har såkalt «sublisensiert» deler av Champions League-kampene til TV 2, må man fortsatt ha MTG-kanalene (Viasat osv.) for å kunne se alle kampene fra verdens gjeveste klubbturnering.

Hva med prisen?

Som seer må du regne med å måtte betale ekstra for å se Champions League og Europa League.

– Hvilke konkrete endringer blir det for seerne, Trygve Rønningen?

– For det første har vi sikret oss flere sportsrettigheter. For det andre blir det flere sportskanaler og et bredere tilbud, sier han.

– Det blir dyrere for seerne enn i dag?

– På vegne av TV 2 er svaret nei. Så er spørsmålet hvilke tilbud distributørene vil gi ut til kundene, svarer Rønningen og peker på at distributørene tilbyr ulikt innhold til forskjellige priser.

– Hvorfor er sport så viktig for TV 2?

– Sport er et veldig fint verktøy for å bygge kanaler og strømmetjenester. Der er sport en sentral bærebjelke. Heller ikke fremover vil man finne så mye sport på selve hovedkanalen TV 2, men det blir mye på de ulike TV-kanalene samt på strømmetjenesten Sumo, sier Rønningen.

Mer enn bare fotball

Det som betegnes som «tidenes sportssatsing på TV 2 og TV 2 Sumo» inneholder ikke bare fotball.

TV 2 vil også i tiden fremover satse tungt på sykling. Norsk herre- og damehåndball står også på menyen, og tidligere denne uken ble det kjent at TV 2 har sikret seg rettighetene til norsk ishockey de neste seks årene.

På vinteridrett er NRK fremdeles ledende, men TV 2 skal som tidligere år vise både langrenn og alpint fra verdenscupen i Sveits.

– Vi kommer nok til å kjøpe enda flere rettigheter, varsler Rønningen.