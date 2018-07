TV-topp om Kåre Ingebrigtsen: – Han har en unik erfaring

- Jeg vil at starten skal sitte som dritt i kald snø

Saken oppdateres.

Torsdag formiddag fikk tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen sparken i Rosenborg.

Sammen med assistenttrener Erik Hoftun fikk han beskjed om at trenerkarrieren i klubben var over, dagen etter at laget sikret avansement til andre kvalifiseringsrunde til Champions League.

Etter hva Adresseavisen forstår har Ingebrigtsen vært i møte med en eller flere representanter for ledelsen i Discovery. Discovery er selskapet bak Eurosport, som har rettighetene til norsk fotball.

Flere tidligere trenere

Kanalen er kjent for å sikre seg tjenesten til tidligere eliteserietrenere. Da Kjetil Rekdal sluttet i Vålerenga ble han ekspertkommentator i Eurosport, en jobb han hadde til han ble trener i Start før sommeren.

Da Tor Ole Skullerud trakk seg fra stillingen som Strømsgodset-trener i juni, gikk det kort tid før han ble presentert som ny ekspert hos Eurosport.

– Har en unik erfaring

At kanalen er det neste stoppestedet for Ingebrigtsen er derfor ikke utenkelig, og det mangler ikke på godord fra Discoverys side.

– Det jeg kan si, er at Kåre er en av de mest erfarne og meritterte trenerne i norsk fotball. Han har en unik og fersk erfaring, og er en mann som ville vært interessant å ha en dialog med. Men vi kommer ikke til å kommentere noe om hvem vi snakker med, sier Eirik Koren, sportsdirektør i Discovery.

Kåre Ingebrigtsen har ikke besvart Adresseavisens henvendelser.