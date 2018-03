Talent var i RBKs søkelys – signerte for Eliteserie-konkurrent

Over 30 drept under nyttårsfeiring i Kabul

Saken oppdateres.

Tidligere i mars skrev Adresseavisen at Rosenborg hadde tilbudt midtstopperen Benjamin Karamoko en kontrakt.

Nå ender den franske 22-åringen opp hos Eliteserie-konkurrent FK Haugesund. Det bekrefter FKH i en pressemelding.

Karamoko landet i Haugesund onsdag. Med seg hadde han agent Traore Aboubakar.

– Benjamin valgte FKH foran Rosenborg for å være sikker på å få spille fast, sier Aboubakar til Haugesunds Avis.

Forhandlingene brøt sammen

Sportslig leder i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye har ikke besvart vår henvendelse onsdag ettermiddag. Bjørnebye har tidligere unngått å kommentere RBKs interesse for Karamoko.

Karamoko kommer til FK Haugesund fra Saint-Étienne – en av de mest populære og tradisjonsrike klubbene i Frankrike. Der var han også lagkamerat med Rosenborg-spiller Alexander Søderlund og tidligere Rosenborg-spiller Ole Selnæs. I et intervju med Adresseavisen tidligere denne måneden var Selnæs full av lovord om Karamoko.

Karamoko imponerte stort på en treningsleir i januar. For to uker siden brøt imidlertid forhandlingene mellom 22-åringen og FKH sammen – etter at eliteserieklubben reagerte på franskmannens lønnskrav. Det var på dette tidspunktet Rosenborg meldte seg på.

Nå har i stedet Karamoko skrevet under en treårskontrakt med FK Haugesund.

– Det er veldig fint at alt er på plass. Dette er et spennende steg for meg og et riktig skritt å ta videre i karrieren, sier Karamoko til klubbens hjemmeside.