Tallknusernes dom: Så store er sjansene for at Rosenborg roter bort gullet

Netflix-serien «The chilling adventures of Sabrina» får en ny sesong

Tallknusernes dom: Så liten er sjansen for at Rosenborg roter bort gullet

Russland arrangerer rakettøvelse utenfor Midt-Norge under Nato-øvelsen

Fiskedød en gåte for forskerne: - Det ser ut som dødeligheten har vært tilnærmet total

Molde-børsen: Kapteinen var en av de dårligste på banen i første omgang. Etter pause var han best.

Vurderer endringer i seriesystemet: Nå kan det bli enda tøffere for Fløya og TIL

Fiskedød en gåte for forskerne: - Det ser ut som dødeligheten har vært tilnærmet total

Saken oppdateres.

Da Rosenborg holdt unna Brann-presset i den andre omgangen på søndag kveld, tok de et langt steg mot nok et seriegull. Med fem poengs ledelse med bare tre kamper igjen, skal det svært mye til før gullet blir noe annet enn svart og hvitt.

Og Norsk Regnesentral sitter på tall som viser at det nettopp skal svært mye til. Etter Molde stakk av med seieren mot Start mandag kveld, lot de datamaskinen sin spille de gjenværende kampene i de tre siste serierundene, og regnet ut sannsynligheten for trøndersk gull.

I modellen som brukes til utregningene er det lagt inn styrketall for de ulike lagene, slik at det tas høyde for hvem motstanderen er i hver kamp.

LEST DENNE? Rekordtall da Rosenborg tok et langt steg mot gull

Går mot trøndersk jubel

Og tallene gir et relativt klart svar. Det blir Rosenborg-gull med hele 95,5 prosents sannsynlighet. Brann og Bergen kan klamre seg til 3,3 prosents sannsynlighet for at de kan drikke gull-øl uten ironisk distanse i november.

Det gjør at det er 4,5 prosents sjanse for at Rosenborg klarer å rote bort gullet de tre siste kampene.

Sannsynligheten for 1. plass:

Rosenborg 95,5 prosent Brann 3,3 prosent Molde 1 prosent

Molde som ligger sju poeng bak trønderne, får én prosents sjanse.

Med seieren mot Brann er det nå spikret at Rosenborg får nok en mulighet til å kvalifisere seg til én av de to europacupene.

Regnestykket gir Brann og Molde henholdsvis 96,3 prosent, og 84 prosents sjanse.

Sannsynligheten for topp 3-plassering:

Rosenborg 100 prosent Brann 96,3 prosent Molde 84 prosent Haugesund 19,5 prosent Ranheim TF <0,1 prosent

Med andre ord, helt toppen begynner ting å se klart ut, selv om ting selvsagt aldri er sikkert når det kommer til fotball.

Hard kamp i bunnen

Men om man beveger fingeren nedover tabellen, er det hele sju lag som lever i frykt for å ta turen ned i 1. divisjon neste år.

I Tromsø er nok hvilepulsen svært lav, men matematisk mulig er det fortsatt med kvalikplass.

Sannsynligheten for kvalikplass:

10. Tromsø <0,1 prosent 11. Strømsgodset 12,2 prosent 12. Bodø/Glimt 17 prosent 13. Start 21,4 prosent 14. Lillestrøm 29,4 prosent 15. Stabæk 19,5 prosent 16. Sandefjord <0,1 prosent

Sandefjord får altså mindre enn 0,1 prosents sjanse for å unngå direkte nedrykk.

Alarmklokkene bør også ringe veldig høyt i Stabæk-leiren, som er faretruende nær en retur til 1. divisjon.