Tallknusernes dom: Slik ender Eliteserien

Både Rosenborg og Brann gikk på en smell i forrige serierunde. Førstnevnte ble utspilt av rival Molde og tapte 0–1. Brann misbrukte sin mulighet til å kappe inn på forspranget til RBK og gikk på en smell i Tromsø.

Fire poeng skiller lagene. Seks runder gjenstår. Men hvordan ender det til slutt?

RBK er soleklar favoritt

Norsk Regnesentral har gjort utregningene på hvordan Eliteserien ender. Det er dyster lesning for bergensere. For skal vi tro dem, er sannsynligheten for RBK-jubel veldig stor, mens den er tilsvarende liten for at gullet ender i Bergen.

Her er status i gullkampen før avslutningen:

Rosenborg – 80,9 prosent.

Brann – 18 prosent.

Molde – 0,9 prosent.

Også Haugesund trekkes inn i beregningen, men der er sannsynligheten minimal: Under 0,1 prosent kommer Norsk Regnesentral frem til.

Mange medaljekandidater

Ifølge tallene er det flere lag som kjemper om medalje. At Rosenborg og Brann stikker av med to av dem er nesten gitt, men også Molde og Haugesund gis gode muligheter. Deretter følger Ranheim og Vålerenga.

Rosenborg – >99,9 %

Brann – 97,5 prosent

Molde – 65,4 prosent

Haugesund – 29 prosent

Ranheim – 5,6 prosent

Vålerenga – 1,6 prosent

Odd – 0,3 prosent

Tromsø 0,2 prosent

Sarpsborg 0,1 prosent

Kristiansund – <0,1 prosent

Hvem berger plassen?

I bunnen av tabellen ligger det an til drama. Sandefjord virker fortapt nederst på tabellen, mens det kan bli en knallhard kamp mellom blant andre Start, Stabæk og Lillestrøm om å unngå nedrykk. Heller ikke Bodø/Glimt og Strømsgodset på plassene over bør føle seg helt trygge.

Slik er sannsynligheten for direkte nedrykk for de forskjellige klubbene, ifølge Norsk Regnesentral:

Tromsø – <0,1 prosent

Sarpsborg – <0,1 prosent

Kristiansund – <0,1 prosent

Bodø/Glimt 4,5 prosent

Strømsgodset 5,9 prosent

Lillestrøm 16,4 prosent

Stabæk – 30,5 prosent

Start – 44,1 prosent

Sandefjord – 98,1 prosent

Sannsynligheten for resten av lagene er lik eller tilnærmet null, skriver regnesentralen.

Skal man tro tallene er det enda flere som bør frykte en plass på kvalik, og en duell med ett lag fra nest øverste nivå om spill i Eliteserien i 2019.

Slik ser tallene ut:

Vålerenga – <0,1 prosent

Odd – <0,1 prosent

Tromsø – <0,1 prosent

Sarpsborg 0,1 prosent

Kristiansund – 0,5 prosent

Bodø/Glimt – 9,6 prosent

Strømsgodset – 11,5 prosent

Lillestrøm – 23,3 prosent

Stabæk – 26,8 prosent

Start – 26,3 prosent

Sandefjord – 1,4 prosent

Har gjort endringer i utregningene

– Jeg synes tallene virker veldig fornuftige. Vi har tatt hensyn til hvem som møter hvem i de nåværende kampene. Nå mot slutten av sesongen så betyr det litt. Uten å ha gått inn på det i detalj, så er det viktigere jo færre kamper som er igjen, sier Anders Løland, assisterende forskningssjef i Norsk Regnesentral.

De har gjort små endringer i modellen de tidligere har brukt. Planen var å ta hensyn til form, men de klarte ikke finne en klar tendens i dataene som kunne brukes. Dermed har de gjort en annen vri. Hvert lag gis et styrketall som skal oppsummere kvaliteten. Nå har regnesentralen tatt høyde for at lagene ikke alltid leverer til sitt ytterste.

– Si RBK har et styrketall på 100. Tidligere brukte vi 100 i hver simulering. Nå simulerer vi, og de kan få 100, 103, 97. I noen simuleringer kan Brann ha høyere styrketall enn Rosenborg. Effektene av det kan ligne litt på formutvikling, forklarer Løland.

Noen variabler får de likevel ikke tatt med når de kommer frem til sannsynlighetene.

– Modellen ser ikke hvem som har noe å spille for for eksempel, men det kan jo være et lag ikke har noe å spille for, men er veldig motivert likevel.