Tamt Ranheim jublet for ett poeng

Saken oppdateres.

Start – Ranheim 0–0 (0–0)

Kristiansand: Ranheim kom til Start-kampen med noe så uvanlig som to strake tap i bagasjen. Mot laget fra Kristiansand som lå nest sist på tabellen, handlet det om å komme seg på seierssporet igjen.

Før avspark sa Ranheim-trener Svein Maalen at han forventet seg et hjemmelag som gikk offensivt og entusiastisk til verks. I stedet var det hans egne gutter som tok kommandoen på Sør Arena ved å krige til seg et overtak på midtbanen i åpningsminuttene anført av kaptein Mads Reginiussen.

Samtidig framsto Ranheim som godt organisert defensivt og lot ikke Start komme noen farlige sjanser det første kvarteret.

Start-initiativ

Alexander Foosnæs´ takling av Tobias Christensen var det mest dramatiske som skjedde det første kvarteret, men Ranheim-backen slapp unna det gule kortet for episoden som skjedde utenfor Starts 16-meter.

Da det nærmet seg halvtimen spilt, yppet imidlertid hjemmelaget seg ved et par anledninger. Men godt stopperspill av Ranheim og en solid Even Barli forhindret ledelse til hjemmelaget.

I stedet fikk Ranheim en god overgangsmulighet. Mads Reginiussen dukket opp foran mål på Erik Tønnes innlegg og var noen små centimetere fra å sette inn sitt åttende mål for sesongen.

I det 41. minutt fikk Christian Eggen Rismark seg en smell og gikk av banen. Inn kom Ivar Erlien Furu. Da gikk Start rett i angrep, og Aslak Fonn Witry stanset Start-skuddet som var på vei mot åpent mål etter at keeper Even Barli var blitt rundet.

Dermed gikk lagene til pause etter 45 målløse minutter der Start totalt sett var det beste laget.

Høy temperatur

Åpningen på andreomgang ble av det rotete slaget for Ranheim. Flere feilpasninger og liten rytme framover gjorde at Start beholdt initiativet de hadde kjempet seg til utover i førsteomgangen. Vertene klarte ikke produsere de store sjansene, men framsto som mer energiske enn gjestene de første ti minuttene etter hvilen.

Så mye energi var det, at Starts Elliot Käck kranglet på seg et gult kort etter å ha blitt taklet av Aslak Fonn Witry. Witry fikk et gult kort etter en tøff takling av Käck, men Start-spilleren svarte opp med å dytte til Witry, og dermed ble det gult kort til begge.

Sjansesløseri

Utover i omgangen fant Ranheim flere åpninger i Start-forsvaret. Men akkurat som avslutningen til Reginiussen før pause, gikk også skuddet til Kristoffer Løkberg utenfor målet til Jonas Deumeland. Og like etterpå gikk headingen fra Michael Karlsen midt på keeper.

Start kom også til en avslutning av farligere slaget i denne fasen av kampen, men da var Even Barli i Ranheim-målet godt plassert og bokset ballen kontrollert vekk.

Med drøye ti minutter igjen så det ut til å gå mot poengdeling på Sør Arena mellom de to lagene som sist sesong kjempet i divisjonen under. Begge lagene fikk sine muligheter på dødball de siste minuttene, men da ingen av lagene klarte å omsette corner eller frispark til mål denne augustkvelden, ble det nettopp det. Poengdeling, altså.