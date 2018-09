Taxisjåføren i Bendtner-saken avviser provokasjon

Alvorlig hælskade gjør at sesongen kan være over for TUIL-profil: – Jeg klarte ikke stoppe i tide

Saken oppdateres.

Det opplyser hans bistandsadvokat Luise Høj i en kort uttalelse som danske medier har sitert.

Bendtner er siktet etter den mildeste voldsparagrafen i den danske straffeloven etter episoden i sentrum av København natt til søndag. Fotballstjernen nekter skyld.

Mandag la i tillegg Bendtners kjæreste ut et innlegg på Instagram. Der hevder hun at Rosenborg-spissen handlet i selvforsvar da han slo taxisjåføren.

– Nektet å betale

Det avviser taxisjåføren tirsdag. I en uttalelse fra hans advokat framgår det at sjåføren mandag ble operert for dobbelt brudd i kjeven og derfor ikke har kunnet uttale seg om hendelsesforløpet før nå.

– Min klient gjorde natt til søndag jobben sin som taxisjåfør. Han kjørte i den forbindelse to kunder som nektet å betale for turen. Min klient ble deretter utsatt for et grovt overfall. I den forbindelse avvises påstandene om at min klient på noen som helst slags måte har gjort noe som foranlediget overfallet, heter det i uttalelsen.

Nicklas Bendtner møtte selv pressen i Trondheim tirsdag. Der ville han si minst mulig om saken mens etterforskningen pågår, men avviste at han er en voldsmann.

Bendtners advokat opplyste tirsdag at Rosenborg-spilleren ikke erkjenner straffskyld i voldssaken mot ham. Det er advokat Anders Nemeth som representerer Bendtner.

– Min klient nekter seg skyldig. Mer kan jeg ikke si nå, sa han ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Møtte mediene

Bendtner kom tirsdag med en uttalelse som på en måte kan tolkes som en bekreftelse av påstandene som kjæresten Philine Roepstorff kom med på Instagram mandag.

– De folkene som kjenner meg godt, vet at jeg ikke er en voldelig person, men at jeg beskytter dem jeg er glad i - både på og utenfor banen, sa Bendtner på pressekonferansen i Trondheim hvor det ikke ble åpnet for spørsmål.

I Instagram-meldingen mandag fortalte Philine Roepstorff relativt detaljert om det hun hevder skal ha skjedd.

«Selvfølgelig skal man ikke slå noen, men det var ikke Nicklas som overfalt noen. Han ble forfulgt og forsvarte seg selv og meg. Hvor mange ville ikke ha gjort det samme for sin kjæreste?»

Politiet har saken

Taxisjåførens arbeidsgiver Dantaxi 4X48 har nå overlatt all etterforskning til politiet og gir ikke videre kommentarer til saken.

– Dantaxi 4x48 kan opplyse at det, ifølge våre opplysninger, er videomateriale av hendelsesforløpet, og materialet er gitt videre til politiet. Vi har ikke flere kommentarer til saken på nåværende tidspunkt og henviser til politiet, skrev kommunikasjonssjef i det danske taxiselskapet, Rasmus Krochin, i en epost sendt til Aftenposten mandag.