Testet formen mot Kolstad: RBK-spiss scoret fem mål

Saken oppdateres.

RBK - Kolstad 8–0 (2–0): Etter en tam førsteomgang var det full sprut i ketchupflaska etter pause.

I sentrum: Alexander Søderlund. Og en 16-åring som fikk sine aller første minutter for a-laget til Rosenborg.

Pang. Pang. Pang. Pang. Pang

Søderlund har - som resten av RBK-laget - slitt med scoringene i vår.

Da klubben inviterte 3.-divisjonslaget Kolstad til treningskamp 2. pinsedag fikk imidlertid spissen kjenne på følelsen av å treffe mål igjen.

Han var kald da han ble servert av Kolstad-forsvarere før pause.

Og holdt seg godt «i sonen» da medspillerne begynte å servere ham, også.

Først da han snappet opp en for løs Kolstad-pasning etter syv minutter - hvorpå 31-åringen lobbet ballen elegant i garnet alene med keeper Nikita Necipurenko.

Så, da Kolstad-stopper Brage Talgø var uheldig etter ca 20 minutter, og sendte en pasning rett i beina på Søderlund. Igjen avsluttet spissen alene med keeper fra om lag 16 meter. Denne gang hardt i venstre hjørnet.

Etter timen var det tid for Søderlunds tredje. Et innlegg fra venstreback-vikar Pål André Helland fant spissen inne i boksen, som stanget inn 4–0 fra kort hold.

Da hadde Helland satt 3–0 på straffe rett før.

Og hvor 5–0-målet kom etter et fint angrep, hvor Samuel Adegbenro ble satt opp av Gjermund Åsen.

Men 6–0 og 7–0... Der var Søderlund frampå igjen.

6–0 med hodet, igjen servert av Helland.

Og 7–0 med innsida av høyrebeinet, da Adegbenro leverte et fint forarbeid.

Litj-Engen Vik

Så var det en 16-åring som stjal showet.

Audun Engen Vik, som i hvert fall enn så lenge må tåle å bli presentert som «sønn av en OL-vinner», mottok ballen litt ute til høyre. Fra tribunen kunne far Bjartem, som altså tok OL-gull i kombinert både individuelt og for lag i Nagano i 1998, se at sønnen var kald.

Fra åtte-ti meter satte tenåringen ballen rolig forbi keeper Necipurenko.

Liten tvil om at publikum, som talte om lag 200, syntes nettopp det var moro: 16-åringen sto for kveldens største hjemmejubel på Lerkendal.

Valø i tverrliggeren

Kolstad, som slo Brumunddal og er nummer to i 3. divisjon, ble løpende mer og mer imellom utover kampen.

De røde fra Kvitbyen var da også nærmest scoring før pause, da spiss Morten Valø dunket et skudd i tverrliggeren.

RBK-laget: Sander Tangvik - Vegard Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen (Even Hovland 46.), Gustav Valsvik, Pål André Helland - Mike Jensen (Marius Lundemo 46.), Anders Trondsen (Brede Frøysa ca 75.), Gjermund Åsen - David Akintola (Audun Engen Vik ca 75.), Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.