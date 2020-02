Tettey har signert ny kontrakt med Norwich

Særaldersgrensene for tidlig pensjonering i offentlig sektor er overmodne for justering

Det bekrefter Norwich selv på sin hjemmeside.

Tetteys kontrakt med kanarifuglene gikk opprinnelig ut etter denne sesongen. Den tidligere Rosenborg-spilleren har forlenget avtalen med ytterligere ett år.

Dermed har midtbanespilleren nå kontrakt til sommeren 2021.

Selv er Tettey svært glad etter å ha forlenget kontrakten.

– Dette er stort for meg. Det føles godt å være i Norwich og min familie er glad. Når familien er glad, er jeg glad. Jeg har vært her lenge, så ingenting er nytt for meg. Men dette er en stor, positiv ting for meg, sier 33-åringen til klubbens hjemmeside.

– Som en god rødvin

Norwich-trener Daniel Farke roste trønderen etter at de var blitt enige om å forlenge kontrakten.

– Alex er som en god rødvin. Jo eldre han blir, desto bedre blir han, sier Farke.

🍷 "Alex is a bit like a good red wine. The older he gets, the better he gets!"



Daniel Farke on Alex Tettey committing another year to Norwich City 👇 #ncfc — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 12, 2020

Farke innrømmer at han ble overrasket over Tettey da han tok over Norwich i 2017.

– Folk trodde Alex måtte gjennomføre en eller to økter mindre i uken på grunn av alderen hans. Men jeg har på følelsen av at han gjennomfører en eller to økter mer enn de andre hver uke. Han blir alltid sinna når jeg ikke lar han spille to eller tre kamper i løp av en uke, det sier mye om utviklingen hans, sier Farke.

En viktig spiller

Tettey er spilleren med flest kamper for Norwich i dagens tropp. Tross at Tettey er 33 år, mener Farke at nordmannen aldri har vært bedre.

– Alex er i utmerket form fysisk og bedre enn noensinne. Han forbedrer seg mye i mange av spillets faser, som i pasningsspillet. Hans taktiske oppfatning har alltid vært i toppklasse. Han er utrolig viktig for oss, skryter Farke.

Den neste sesongen kan fort bli på nivå to for Tettey. Norwich ligger helt sist i Premier League og har sju poeng opp til trygg plass når 13 kamper gjenstår.