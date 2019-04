Tettey inn fra benken da Norwich sikret opprykk til Premier League

Fratatt førerkortet etter at bil havnet inn i hage på Jakobsli

Saken oppdateres.

NORWICH CITY - BLACKBURN ROVERS 2–1

Etter tre sesonger er Norwich og Alexander Tettey tilbake i Premier League. Opprykket ble klarte med 2-1 hjemme mot Blackburn lørdag kveld.

Norwich er tilbake etter nedrykket i 2016. De to siste sesongene har laget dessuten vært et stykke unna med 8.-plass (2017) og 14.-plass (2018).

Lørdag ble det også klart at Sheffield United nesten helt sikkert slår følge med Norwich opp til eliten. For Yorkshire-klubbens del er det første gang siden 2007. Laget er seks poeng og 13 plussmål bedre enn Leeds, som har to kamper igjen.

Med Alexander Tettey på benken fra start tok serieleder Norwich imot Blackburn i visshet om at ett poeng ville sikre opprykk. Marco Stiepermann ga kanarifuglene 1-0 etter 13 minutter, mens Mario Vrancic økte til 2-0 åtte minutter senere. Kort etter reduserte gjestene ved Lewis Travis.

Tettey ble byttet inn rett før slutt og fikk være med å sikre opprykket.

Sheffield United, som slo tabelljumbo og allerede nedrykksklare Ipswich, må vente iallfall et døgn til for å være helt sikker på opprykk. Hvis Leeds avgir poeng hjemme mot Aston Villa kan champagnen sprettes også i Sheffield allerede før den siste runden, men den sterke målforskjellen gjør at saken nesten er klar.

Opprykk til Premier League er angivelig verdt nesten 2 milliarder kroner de tre neste sesongene.

Stefan Johansen og hans West Bromwich slo Rotherham 2-1 og trygget fjerdeplassen. Begge lagets mål kom etter at den norske landslagskapteinen ble byttet ut midt i 2. omgang. For annen sesong på rad skal Johansen ut i opprykkssluttspill. I fjor lyktes han med Fulham.

Engelsk mesterskapsserie fotball lørdag, 45. runde:

Birmingham – Wigan 1-1 (1-1) Mål: 1-0 Lukas Jutkiewicz (2), 1-1 Nick Powell (45). 23.645 tilskuere. Bristol C. – Derby 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Tom Lawrence (18), 0-2 Jayden Bogle (77). 25.556 tilskuere. Rødt kort: Antoine Semenyo (59), Bristol C.. Middlesbrough – Reading 2-1 (2-1) Mål: 0-1 Danny Loader (11), 1-1 Lewis Wing (31), 2-1 Britt Assombalonga (str. 39). 22.003 tilskuere. Millwall – Stoke 0-0 14.472 tilskuere. Norwich – Blackburn 2-1 (2-1) Mål: 1-0 Marco Stiepermann (13), 2-0 Mario Vrancic (21), 2-1 Lewis Travis (23). 26.848 tilskuere. Alexander Tettey spilte 1 minutt som innbytter for Norwich. Preston – Sheffield W. 3-3 (2-0) Mål: 1-0 Jayden Stockley (9), 2-0 Tom Lees (selvmål 36), 2-1 Barry Bannan (49), 3-1 Alan Browne (62), 3-2 Fernando Forestieri (76), 3-3 Atdhe Nuhiu (78). 15.873 tilskuere. Rødt kort: Dominic Iorfa (81), Sheffield W.. Queens P.R. – Nottingham Forest 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Karim Ansarifard (55). 15.212 tilskuere. Sheffield U. – Ipswich 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Scott Hogan (24), 2-0 Jack O'Connell (71). 30.140 tilskuere. Swansea – Hull 2-2 (1-0) Mål: 1-0 Oliver McBurnie (37), 2-0 McBurnie (66), 2-1 Jarrod Bowen (77), 2-2 Nouha Dicko (84). 18.192 tilskuere. Markus Henriksen spilte hele kampen for Hull. West Bromwich – Rotherham 2-1 (0-0) Mål: 0-1 Clark Robertson (50), 1-1 Jay Rodriguez (str. 77), 2-1 Rekeem Harper (79). Stefan Johansen spilte 67 minutter for West Bromwich. - - - Avlyst: Bolton – Brentford (på grunn av spillerstreik i Bolton). (©NTB)

Aston Villa er også sikker på kvalifiseringsplass og kan møte nabo WBA i semifinale.

Det er fortsatt en viss spenning om den siste kvalifiseringsplassen. Middlesbrough har en kamp mer spilt enn Derby, og begge står med 70 poeng.

I nedrykksstriden ble alt avklart lørdag. Rotherham rykker ned sammen med Bolton og Ipswich etter lørdagens tap.

Bolton skulle tatt imot Brentford lørdag, men kampen ble aldri spilt ettersom Bolton-spillerne streiker på grunn av ubetalt lønn.