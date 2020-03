Tettey og Norwich sendte Mourinho ut av FA-cupen etter straffedrama

De hadde ikke vært på Interrail siden 1989. Er det like gøy 30 år senere?

Enebolig solgt 3,7 millioner under første prisantydning

Disse to skal se rundt 30 filmer hver denne uka

RBK-spilleren overrasket barna i hjembygda: – Jeg tenkte bare: «Oh my god»

Prisen for barnas sikkerhet er en kulvert, men kommunen sier nei

Legevakten i Bergen får varsler om at korona-karantene brytes

Virusfrykt gir utsettelse for «No Time to Die»

Fylkesvei blir stengt over natten

RBK-spilleren overrasket barna i hjembygda: – Jeg tenkte bare: «Oh my god!»

Ronaldo og resten av stjernene i Italia må spille for tomme tribuner frem til april

For ett år siden skulle han stoppe Champions League-stjernene. Så startet nedturen som kan sende ham til Brann.

Krul avgjorde straffedrama for Norwich

Saken oppdateres.

Tottenham – Norwich 1–1 (2–3 på straffesparkkonkurranse)

Nederlenderen er kjent som straffespesialist, og han innfridde nok en gang. Han sto for flere gode redninger også i selve kampen, som endte 1–1.

Michel Vorm i hjemmemålet gjorde en kjempebrøler da han slapp inn Josip Drmics utligning i det 78. minutt, men han så ut til å skulle revansjere seg da han reddet gjestenes første straffe fra Kenny McLean.

Erik Lamela satte Tottenhams neste straffe i tverrliggeren, mens Krul reddet vertenes fjerde straffe fra Troy Parrott og den femte fra Gelson Fernandes.

Adam Idah, Marco Stiepermann og Todd Cantwell scoret for Norwich, bare Eric Dier og Giovani Lo Celso for José Mourinhos lag, som mistet sin siste trofésjanse for sesongen.

Jan Vertonghen ga Tottenham ledelsen før det var spilt et kvarter, men det var siste gang hjemmelaget hadde grunn til å juble. Alexander Tettey, som spilte ekstraomgangene for Norwich, kunne feire sammen med lagkameratene.

Motstander i kvartfinalen blir vinneren av torsdagens kamp mellom Derby og Manchester United.