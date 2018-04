Thrandarson fullførte sterk AaFK-snuoperasjon

Saken oppdateres.

Etter en litt skuffende 0–0-kamp mot Sogndal sist fryktet nok Aalesund-supporterne det verste da Levanger gikk opp i ledelsen mot Aalesund etter bare seks minutter.

Men i Trøndelag spilte AaFK seg etter hvert kraftig opp. «Nenass» sørget for en fortjent utligning før pause, mens Aron Thrandarsons heading tidlig i andreomgang til slutt ble avgjørende for at AaFKs poengfangst for alvor er i gang allerede.

Tre sterke poeng på bortebane betyr at Lars Bohinens menn har fått en absolutt godkjent start på årets 1. divisjon.

Vi chattet med leserne gjennom kampen: Levanger - AaFK

Kalddusj til å begynne med

På Moan stadion i Levanger virket Aalesund å legge seg forholdsvis lavt i banen innledningsvis, men det tok ikke mange minuttene før den planen måtte gjøres om på.

Etter bare seks minutter fikk AaFK-gutta nemlig en skikkelig kalddusj: En godt slått dødball av Adria Mateo López endte med at en uforstyrret Tom Erik Nordberg fikk heade inn 1-0 bak en sjanseløs Andreas Lie i AaFK-målet.

Dermed var det AaFK som måtte ta initiativet i kampen.

Det tok litt tid før sunnmøringene fikk opp tempoet, men etter et kvarter trodde «alle» at Aron Thrandarson hadde headet inn utligningen. Han vartet opp med en god heading, men Julian Faye Lund vartet opp med en enda bedre redning etter et kvarters tid.

Også etter halvspilt omgang kom AaFK seg til et par sjanser etter dødball. Spesielt Sonni Nattestad kunne headet inn utligningen.

I det hele tatt ble AaFK bedre og bedre etter en litt treg start, og spesielt det siste kvarteret inn mot pause var bra. Da presset gjestene Levanger tilbake på egen halvdel, vant kjapt igjen ballen og satte i gang flere flotte angrep.

Torbjørn Agdestein fikk en kjempesjanse etter 36 minutter, men igjen vartet Faye Lund opp med en nydelig redning.

Levanger kom til et par farlige skuddforsøk i denne perioden - uten at det ble noe mer ut av disse.

I stedet fikk AaFK en fortjent utligning tre minutter før slutt. Ballen endte plutselig opp til Holmbert Fridjonsson som fikk skutt fra fem meter. Skuddet hans ble blokkert, men der kastet Nenass - som var overalt før pause - seg rundt og fikk saksesparket inn utligningen.

Utifra spill og sjanser omgangen sett under ett var det fullt fortjent at AaFK fikk med seg 1-1 til pause.

Drømmestart på andreomgang

Etter hvilen fortsatte AaFK der de slapp. Gjestene gikk aggressivt til verks og presset Levanger bakover på banen.

Det tok bare fem minutter før det betalte seg. En dødball endte hos Nenass i returrommet. Midtbaneterrieren brente til, men skuddet hans ble blokkert av en Levanger-forsvarer.

Ballen fikk deretter en perfekt bue til bakerste stolpe der Aron Thrandarson ventet og enkelt kunne stange inn 2–1-scoringen. Dermed fortjent ledelse til gjestene.

Aalesund var gode i denne perioden. Flere gode angrep ble rullet opp, men det ble bare nesten på den siste tredjedelen. På sidelinja fortvilet Lars Bohinen seg nok litt over at AaFK ikke punkterte kampen med sin tredje scoring.

Levanger var lenge ufarlig til tross for at de lå under. Deres første sjanse i andreomgang var det langt på veg Aalesund som skapte, da Andreas Lie var ute og klarerte en ball midtvegs i omgangen. Klareringen ble for kort, men Levanger-spilleren som plukket opp ballen klarte ikke å lobbe den i det åpne målet.

Aalesund tok færre og færre sjanser på slutten, men virket å ha god kontroll på oppgjøret. Levanger fikk et par muligheter etter innlegg. Vegard Voll fikk en god sjanse som han burde headet på mål, men utover det hadde Andreas Lie og AaFK-forsvaret stort sett kontroll.

På overtid burde Torbjørn Agdestein definitivt avgjort kampen og satt inn 3–1 da han kom alene gjennom, men fra 14–15 meters hold skjøt han langt over.

Til slutt betydde det svært lite. Aalesund vant til slutt fortjent og kunne reise hjem fra Trøndelag med tre meget viktige bortepoeng.