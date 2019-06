Tidligere Bodø/Glimt-spiller Arild Berg er død

For ett år siden fikk fotballaget en spesiell oppgave. Nå gleder trenerne seg over en hyggelig forandring

For ett år siden fikk fotballaget en spesiell oppgave. Nå gleder trenerne seg over en hyggelig forandring.

For ett år siden fikk fotballaget en spesiell oppgave. Nå gleder trenerne seg over en hyggelig forandring

Saken oppdateres.

Det melder Avisa Nordland.

Berg var sønn av Harald «Dutte» Berg og lillebroren til fotballprofilene Ørjan og Runar Berg. Han var selv et stort fotballtalent, men skader og sykdom gjorde at han fikk en betydelig kortere karriere enn sine brødre.

Berg spilte eliteseriefotball for Bodø/Glimt på 1990-tallet og fikk totalt 113 kamper for laget. Prestasjonene hans for Glimt førte blant annet til at han var aktuell for Rosenborg.

Senere gikk han til Lyn, men han kom aldri på banen for Oslo-klubben på grunn av sykdom.

Etter karrieren slo Arild Berg seg opp på eiendom i hjembyen Bodø. Han var også engasjert i moderklubben Glimt som støttespiller og som ekspert.

– Det er med stor sorg vi fikk vite at Arild valgte å forlate oss i dag tidlig. Vi sitter igjen med mye kjærlighet og mange gode minner etter Arild, sier familien i en uttalelse formidlet gjennom vakthavende prest Odd Eidner til Avisa Nordland.

Saken oppdateres.

(©NTB)