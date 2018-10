Tidligere Molde-spiller vil gjøre livet surt for RBK i kveld

Saken oppdateres.

Den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren har scoret mot Rosenborg tidligere, og sier til NTB at han gjerne gjør det igjen torsdag.

– Å score mål er jobben min, men det hadde selvfølgelig vært ekstra kult å score mot Rosenborg med en klubb som ikke er norsk, sier 26-åringen dagen før hans Salzburg tar imot de norske seriemestrene i Europaligaen.

Gulbrandsen sier østerrikerne er klar over at Rosenborg ikke er inne i sin beste periode, men at det ikke er snakk om å undervurdere de norske serielederne.

– I serien møter vi antatt svakere motstand hver kamp, så man lærer seg å ikke undervurdere. Det føler jeg at vi har vært gode til i lang tid, og det er en grunn til at vi ikke har tapt en eneste kamp så langt i sesongen. Men dette er europaliga, og det handler om tre veldig viktige poeng for oss hvis vi skulle vinne, sier Gulbrandsen som legger til at de må være 100 prosent skjerpet.

Fikk du med deg denne? Bendtner er med til Østerrike – tre sentrale spillere blir hjemme

– Spesielt

– Alt kan skje i fotball, så det er viktig å være klar, sier den norske Salzburg-proffen, som gleder seg til å møte norsk motstand.

– Det er ikke så veldig spesielt for de andre gutta på laget, men det blir selvfølgelig det for meg som har spilt i eliteserien i mange år.

Etter to kamper topper Salzburg europaligaens gruppe B med seks poeng. Bak følger Leipzig og Celtic med tre poeng hver. Rosenborg står fortsatt uten poeng og er avhengig av seier for å holde liv i drømmen om et Europa-avansement.

Tror RBK tar gull

Gulbrandsen gikk fra Molde til Salzburg i 2016, og har også et låneopphold i New York bak seg. Etter USA-oppholdet mener han selv at han har hatt en opptur i klubben. Nylig scoret han ett av lagets mål i 2-1-seieren mot Sturm Graz. Han scoret også ett av tre mål da St. Pölten ble beseiret i slutten av september.

– Det går bedre og bedre. Jeg har fått en bedre posisjon i klubben etter at jeg kom hjem fra New York. Sesongen startet litt trått, da jeg var ute i seks uker med skade, men etter det har det gått veldig bra. Jeg har kommet inn og scoret viktige mål, og nå føler jeg at jeg er klar for å spille fra start og i 90 minutter.

Den dramatiske innspurten i eliteserien følger Gulbrandsen med på fra Østerrike. Hans gamle klubb Lillestrøm kjemper desperat mot nedrykk, mens torsdagens motstander kjemper om seriegull.

– Jeg har troen på at LSK skal klare det. De klarer nok å holde seg. Og så føler jeg meg sikker på at Rosenborg tar gullet til slutt. De har den rutinen som skal til og vet hva som trengs i en sluttspurt for å vinne. Det siste lille tror jeg ikke Brann har, dessverre, sier Salzburg-proffen.

(©NTB)