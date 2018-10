Tidligere RBK-back savner forklaring fra Åge Hareide

Klæbo er villig til å ofre en sesong for å bli best i OL

FCK-profilen Peter Ankersen har ikke fått noen forklaring fra landslagssjef Åge Hareide på hvorfor han ble utelatt fra Danmarks tropp til fotball-VM.

Ankersen måtte følge sluttspillet i Russland hjemmefra til tross for at han hadde gjort et sterkt skadecomeback i FCK. Den tidligere Rosenborg-backen spilte også på landslaget i store deler VM-kvalifiseringen, men det siste året har han ikke fått sjansen.

Nå innrømmer Ankersen at han var langt nede etter VM-vrakingen.

– Jeg var veldig skuffet. Det føler jeg at jeg kan si nå, for jeg synes også, med respekt for alle andre høyrebacker, at jeg er den beste og fortjener en sjanse igjen, sier han til storavisen BT.

På spørsmål om han har fått en forklaring fra landslagssjef Hareide på VM-vrakingen, svarer FCK-profilen:

– Der må jeg være helt ærlig og si nei. Opp mot VM fikk jeg kun den forklaringen at han ville ha med en ekstra angriper i stedet for en forsvarsspiller, og det er det eneste jeg har hørt. Siden har jeg ikke snakket med Åge.

Nå mener Ankersen at tiden er inne for et landslagscomeback.

– Han har snakket mye om lojalitet, og jeg har vært utrolig lojal overfor Åge. Hver gang han har hatt bruk for meg, har jeg tatt første fly hjem fra ferie i landslagspausene, så jeg har vist ham at jeg er til å stole på, sier han.

Forsvarsspilleren spilte for RBK i 2012. Nå mener han Hareide ikke kan komme utenom ham i det neste landslagsuttaket.

– Hvis du spør meg, nei. Men jeg kan ikke vite hva han har i tankene, sier Ankersen. (@NTB)