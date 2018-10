Tidligere RBK-spiller Nicki Bille Nielsen har fått sparken

Treneren fikk sparken av tysk storklubb for under ett år siden. Likevel tror ekspertene han kan passe RBK svært godt

Saken oppdateres.

Nicki Bille Nielsen har fått sparken i den danske klubben Lyndby. Det opplyser den danske klubben på sine hjemmesider.-

– Vi er utrolig trist over situasjonen, for vi hadde selvsagt håpet på et annet utfall. Vi hadde tro på at vi kunne hjelpe Nicki Bille med en ny tilværelse, sier trener Mark Strudal til Lyngby-Boldklub.dk.

«En ny tilværelse» ville altså vært å holde seg unna skandaleoverskriftene som har preget 30-åringens karriere. Bille hadde nylig retunert til Danmark etter en fengselsdom, men ble mandag pågripet av politiet, etter angivelig å ha truet en mann med luftpistol.

Ville hjelpe Nicki Bille

Nå er det altså nok for 1.divisjonsklubben Lyngby, som så for seg å hjelpe den sagnomsuste spissen med landskamper for Danmark.

– Det var derfor klubben gikk inn i dette og vi har involvert et stort nettverk av forskjellige personer for å hjelpe Nicki. Vi gjorde det riktige ved å gi Nicki sjansen, men det lyktes dessverre ikke og det er synd, sier Strudal til Lyngbys nettsider.

Pågrepet som RBK-spiller

I 2014 så Rosenborg seg nødt til å selge spissen etter bare et og et halvt år i klubben.

Da hadde Bille rukket å bite en politimann etter en bytur i København påsken 2014. Også høsten 2013 ble Bille pågripet av politiet etter en bytur i Trondheim.

Tilbake i 2009 fikk han betinget fengselsstraff og samfunnstjeneste for å ha delt ut et knyttneveslag.