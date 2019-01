Tidligere RBK-spiller hylles for sin handling: – Han burde bli et riksikon

For drøyt to år siden rykket han ned til nivå fem i Norge. Nå er Per Inge (37) trener for et av verdens største land

Saken oppdateres.

Tidligere i uken ble det klart at Riku Riski, som spilte for Rosenborg fra 2014 til 2016, skulle stå over det finske landslagets treningsleir i Qatar av etiske årsaker.

– Jeg fikk en invitasjon, og jeg har pratet med landslagssjefen. Beslutningen min ble fattet på grunnlag av etiske vurderinger og årsaker, og de vil jeg holde fast ved, sa Riski til Helsingin Sanomat, skrev NTB.

Finnen har også spilt for Odd.

Qatar skal arrangere VM i 2022 og har fått kritikk for å ikke respektere menneskerettigheter.

Stor oppmerksomhet

Det er blitt stor oppmerksomhet rundt Riski etter at han ikke ble med det finske laget til Qatar. Flere store internasjonale mediehus har skrevet om valget hans, noe som er utløst store mengder hyllest av Riski på sosiale medier.

En av dem som roser den tidligere RBK-spilleren er Aftonbladets kommentator Johanna Frändén.

– Man har ropt på FIFA, fotballforbundene og klubbene. Det er blitt appellert til verdensstjernene. I stedet var en finsk angriper den første til å ta det selvsagte og ubekvemme valget om å boikotte Qatar. Riku Riski – riksidol, skriver Frändén i Aftonbladet.

Kommentatoren mener flere bør følge den nåværende HJK Helsinki-spillerens eksempel.

– Riku Riski burde bli et riksikon. Et riksidol også.

Støtte fra kapteinen

Finlands landslagskaptein, Tim Sparv, ble med til Qatar, men på Twitter gjør han det klart at han støtter Riskis valg.

– Vi spillere er også svært klare over at vi har kommet til land med feil. Det er ulovlig å være homoseksuell her og Qatars VM-vertskap er omgitt av kontroverser, skriver Sparv.

– Med beslutningen sin har han (Riski, journ.anm.) tvunget resten av oss til å stille spørsmål med våre egne motiv for å være i et land som Qatar.

Sparv forteller at det for egen del var vanskelig å si nei til Finland på grunn av hvor stolt han er over å spille for laget.