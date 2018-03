Tidligere RBK-spiller klar for Tromsø: – Det føles bra å være her

Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest på at strømmålere er farlige

Saken oppdateres.

Etter det iTromsø vet kommer Daniel Berntsen til å signere for Tromsø IL i dag.

Den tidligere Bodø/Glimt-, Rosenborg, og Djurgården-spilleren er allerede på plass på Alfheim, og er i praksis klar for TIL.

iTromsø var til stede på Alfheim i 09.20-tiden. Der var også Daniel Berntsen på plass og midtbanespilleren skal trene med TIL fra kl. 11.00 i dag.

Fra TILs side var det helt uaktuelt å gi iTromsø anledning å ta et bilde eller snakke med bodøværingen før treningen.

Oppdatert: Kl. 10.00 bekrefter TIL i en pressemelding at Berntsen har signert på en avtale gjeldende ut 2020-sesongen.

– Det føles bra å være her. Tromsø er spennende og en veldig bra mulighet for meg, sier Berntsen.

– Det er ikke noe problem å være fra Bodø. Det er mange av dem som har gjort dette før meg med bra suksess, så det går veldig fint, fortsetter han.

Spillerjakt

De siste sesongene har 24-åringen spilt for Vålerenga. Han blir ikke en dyr mann for TIL å hente fra Oslo-klubben.

– Nå er det slik at vi er enig med Vålerenga om en klubbavtale og den er konfidensiell. Det ligger i kortene at vi har fått til en god ordning, for vi hadde ikke hatt råd til å betale en stor overgangssum, sier sportsjef Svein-Morten Johansen ifølge pressemeldingen fra TIL.

Berntsen var ikke med i troppen da Vålerenga startet sesongen borte mot Kristiansund. Da var en mulig overgang trolig allerede på bordet.

TIL har jaktet en offensiv spiller i flere uker og nå har sportssjef Svein-Morten Johansen endelig har fått napp. 24-åringen fra Bodø har flere ganger tidligere vært i TILs søkelys.

I både 2011 og 2013 var han sterkt linket til «Gutan».

Indreløper?

Han kan brukes i flere roller på midtbanen, men blir trolig i TILs lag regnet som indreløper.

– Vi har et godt lag fra før, men han vil være en veldig god forsterkning i gruppa som kommer til å bidra fra dag én. Han er fit og han er i form, og han spilte kamp for et par dager siden. En offensiv spiller som kan brukes i flere posisjoner, sier Svein-Morten Johansen.

24-åringen er oppvokst i Bodø, men pappa Dag Trygve Berntsen har spilt for både TIL og TUIL på 1990-tallet da han studerte jusstudiet i byen. Dermed er det en sterk link til Nordens Paris for TILs nyeste spiller.

TIL på sin side har jaktet spillere inn i flere uker etter at fire sentrale spillere ble solgt i vinter. Med Thomas Lehne Olsen, Aron Sigurdarson, Mikael Norø Ingebrigtsen og Ulrik Yttergård Jenssen ut portene har TIL inntil i dag bare hatt 18 utespillere. Dermed har de vært et prekært behov for å hente nye ansikter inn.

Klubben var i forrige uke i dialog med Rosenborg om et lån av Morten Ågnes Konradsen og Magnus Stamnestrø. Det ble ikke noe av.

