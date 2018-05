Tidligere RBK-spiller på sykehus-isolat med hjernehinnebetennelse

To nye øvelser på programmet til ski-VM

Saken oppdateres.

Fotballspilleren Ulrik Balstad (27) ble tirsdag kveld innlagt på sykehus med hjernehinnebetennelse.

Under trening med lagkameratene i 2.-divisjonsklubben Elverum klaget han over smerter i hodet. Han bestemte seg for å ta en hvil da han kom hjem.

Trønderen sov sammenhengende i nesten fem timer før han ble kjørt til legevakten, skriver Østlendingen.

Der ble det raskt konstatert at Balstad var rammet av hjernehinnebetennelse. Dermed måtte Elverum-spilleren legges på isolat.

Balstad var i Rosenborg i perioden 2009–2010, men fikk aldri sjansen på trøndernes A-lag. Han var med på klubbens juniorlag som tok NM-gull.

17. mai i sykesengen

Som følge av sykdommen ble det ingen storslått 17-maifeiring for Balstad.

– Det blir veldig ensformige dager på sykehuset. Du blir bare liggende i sengen, og ettersom jeg ligger på isolat er det minimalt med besøk man kan ha, sier han til Østlendingen.

27-åringen har startet på antibiotikakur, og forteller at han føler seg ganske bra og er på bedringens vei.

Situasjonen fortsatt uviss

Balstad venter fortsatt på svar på de siste prøvene, og forteller at han ennå ikke vet når han vil være tilgjengelig for spill igjen.

– Sånn jeg ligger nå har jeg lyst til å trene så fort som mulig, men jeg vet ikke helt hva kroppen min har vært gjennom og hvordan den responderer etter det her. Så jeg må bare forholde meg til de beskjedene jeg får fra dem som kan det, sier Balstad til Østlendingen.

Hedmark-klubben ligger for tiden på syvendeplass i 2.-divisjon avdeling 1 etter fem spilte kamper. Klubben spilte i 1.-divisjon forrige sesong.