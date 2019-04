Tidligere Ranheim-spiller med drømmemål for sin nye klubb

- Ingenting er bedre enn å slå RBK. Jeg har et sterkt hat til den klubben

Saken oppdateres.

Mandag scoret 23-åringen ikke mindre enn to ganger da Örebro ble slått 3–0 i andre serierunde av Allsvenskan.

Dermed slo Fonn Witry og Djurgården tilbake etter den litt bleke forestillingen som ga poengtap i seriepremieren mot Sundsvall.

Snaue halvtimen var spilt av mandagens kamp da Fonn Witry fikk stjernetreff på halv volley og banket inn 1-0 for gjestene.

– Jeg fikk en halvdårlig første touch, men deretter fikk jeg til et riktig bra skudd, sa målscoreren til C More.

Mohamed Buya Turay sto bak Djurgårdens 2-0-scoring i annen omgang, før Fonn Witry ble tomålsscorer på overtid med en avslutning helt inn ved stolpen.

Dermed står Djurgården med fire poeng etter to omganger i Allsvenskan og har kun Sirius foran seg på tabellen.