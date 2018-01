Tidligere Viking- og Rosenborg-spiller til belgisk toppdivisjon

«Konflikten mellom Petter Northug og Vidar Løfshus er ikke et spill. Det er ramme alvor»

Saken oppdateres.

Det skriver det belgiske nettstedet walfoot.be tirsdag ettermiddag.

Aftenbladet vet at Viking sjekket muligheten for å knytte til seg Lædre Bjørdal da han ikke fikk fornyet sin kontrakt med Rosenborg, men 31-åringen fra Egersund ønsket å forlenge karrieren på toppnivå.

Det ser nå ut til å gå i orden. Dersom han består den medisinske testen, signerer han kontrakt med en toppklubb som sliter med å holde plassen i belgisk eliteserie, Ligue Jupiler.

Walfoot.be skriver at Zulte Waregem allerede har hentet angriperen Harabaoui og midtbanespilleren Damien Marcq. Lædre Bjørdal kan bli den tredje signeringen i dette overgangsvinduet.

Johan Lædre Bjørdal er opprinnelig fra Egersund og spilte for EIK, og selv om nettstedet hevder at han er dansk, er han naturlig nok norsk.

Han kom til Viking første gangen i 2003, spilte for Bodø/Glimt fra 2006 til 2010 og deretter tre sesonger i Viking før han rett nok gikk til AGF og dansk fotball.

Rosenborg hentet ham til Trondheim før 2015-sesongen.

Walfoot.de skriver at han sannsynligvis signerer ut sesongen for Zulte Waregem med muligheter for ett års forlengelse.