Tidligere Viking-spiller tilbake i Rosenborgs startellever

Nå må folk slutte å syte over at trenere topper laget for å vinne

Saken oppdateres.

LERKENDAL: Knapt to døgn etter at Rosenborg landet på Værnes er det duket for ny kamp. Etter en solid seier i Nord-Irland mot Linfield i Mesterliga-kvaliken er det eliteserien som står for tur.

Yann-Erik de Lanlay er tilbake i Rosenborgs startellever. Spilleren som kommer fra Stavanger forlot Viking før 2015-sesongen.

Gjermund Åsen må vike plass til Yann-Erik de Lanlay. Den tidligere Viking-spilleren starter dermed sin første seriekamp siden 1–0 seieren mot Brann 26. mai.

Eirik Horneland gjør ellers ingen andre endringer på laget som startet mot Linfield på onsdag.

Begge lag mangler nøkkelspillere

Rosenborgs Samuel Adegbenro mister kampen mot Viking grunnet lyskeskade. En skade han pådro seg mot Ranheim og som har plaget ham siden.

Viking mangler også en viktig brikke. Tommy Høiland som har vært blåtrøyenes førstevalg på topp mister kampen grunnet karantene.

Med seier vil Viking passere Rosenborg på tabellen. I nåværende øyeblikk ligger Rosenborg to poeng foran, men har til gjengjeld én kamp mer spilt.

Snart spilt mot hverandre 100 ganger

Forrige gang lagene møttes i eliteserien var i 2017. Da vant Rosenborg begge oppgjørene. Kampen på Lerkendal endte 2–0, etter mål av Nicklas Bendtner og Anders Trondsen. I Stavanger endte det 1–0 til Rosenborg. Pål André Helland ble matchvinner.

Lørdagens kamp blir Birger Melings kamp nummer 100 for Rosenborg etter at han signerte for klubben før 2017-sesongen.

Lagene har møttes 98 ganger før lørdagens kamp. Dermed vil bortekampen 24. november ha noe spesielt ved seg. Ettersom det er kamp nummer 100 mellom lagene.

Totalt har Rosenborg vunnet 40. 31 av kampene har endt uavgjort og Viking har vunnet 27. På Lerkendal har Viking vunnet ti ganger før.

Hornelands utvalgte

Slik stiller Rosenborg (4–3–3): André Hansen, Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Trondsen – David Akintola, Alexander Søderlund, Yann-Erik de Lanlay.

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Anders Trondsen, Djordje Denic, Pål André Helland, Gjermund Åsen og Emil Konradsen Ceide.

Viking starter slik (4–3–3): Iven Austbø – Viljar Vevatne, Tord Salte, Runar Hove, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Samúel Fridjónsson, Johnny Furdal – Ylldren Ibrahimaj, Jostein Ekeland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Zymer Bytyqi, Fredrik Torsteinbø, André Danielsen, Usman Sale, Adrian Pereira.