Tidligere eliteserieprofil bommet på avgjørende straffespark. Nå er huset hans rasert.

Saken oppdateres.

Bangura (31) var åtte sesonger i norsk fotball. Han spilte for Hønefoss og Haugesund og spilte fire år i både 1. divisjon og eliteserien.

Etter 2013-sesongen meldte han overgang fra Haugesund til Dinamo Minsk, og i dag spiller han for FC Zürich i Sveits.

31-åringen er kaptein for Sierra Leones’ landslag, og søndag spilte han en meget viktig kamp i den afrikanske VM-kvalifiseringen mot Liberia.

Sistnevnte landslag vant 3–1 i første oppgjør på hjemmebane, og på grunn av bortemålsregelen måtte Sierra Leone vinne med minst to mål for å ta seg enda et steg nærmere verdensmesterskapet i 2022.

Hjemmelaget gikk opp i 1–0, og på overtid fikk de også et straffespark. Kaptein Umaru Bangura tok med seg ballen og la den til rette på elleve meter. Men straffen var ikke god nok, og Liberias keeper Ashley Williams reddet.

Dermed endte Sierra Leones’ drøm om å spille VM i Qatar brått fem minutter på overtid.

Opptøyer

Tapet mot nabolandet ble ikke vel mottatt av hjemmefansen. Etter kampen bombarderte de huset til Bangura i hovedstaden Freetown med steiner.

Ifølge BBC ble både vinduer og dører hardt skadd av hooligans.

– Det var en av de verste dagene i mitt liv, sa Bangura til BBC dagen etter kampen.

Han måtte gjemme seg på soverommet.

– Jeg kan ikke gå utendørs. Jeg forventet ikke en slik fiendtlighet mot meg. Jeg gjorde jobben min som kaptein ved å gå bort til straffemerket for å ta straffesparket, sa han.

Bangura fortalte at han var «veldig skuffet».

– Samtidig ønsker jeg å si unnskyld, og jeg ber om supporternes tilgivelse.

Angrep ambulanse

Ifølge BBC ble ikke kun Bangura angrepet etter tapet, det ble også Røde Kors.

Fansen beskyldte dem for å gjemme 31-åringen etter oppgjøret, og utenfor stadion ble fire frivillige fra hjelpeorganisasjonen skadet. Supportere skal også ha kastet steiner på ambulansene deres.

– Jeg er veldig skuffet over supporterne, sa idrettsminister Ibrahim Nyelenkeh til BBC.

– Noen misfornøyde pøbler gikk til angrep på huset til Bangura og bombarderte det med steiner. Det er ikke bra for fotballen, han er vår kaptein og fotball er et spill av sjanser, la han til.

Idrettsministeren mener at hooligans begynner å bli et problem.

– Jeg tror tiltak må på plass for å bekjempe det, sa Nyelenkeh.

Vi har prøvd å få tak i Umaru Bangura og agenten hans, men har så langt ikke fått svar.