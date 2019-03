Til våren starter historisk liga i Norge: – Vi er veldig spente

Her er vårt forslag til løype på Kosmorama onsdag

Saken oppdateres.

Flere norske fotballklubber har i den siste tiden signert Fifa-spillere til egne e-sportslag. Nå er det kjent at spillerne får spille i en egen norsk e-fotball-serie opprettet av Norsk Toppfotball. Der er 18 lag påmeldt.

Det bekrefter administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland. Serien vil sendes på Dplay, Discoverys strømmetjeneste, og Eurosport.

– Vi er svært glade for å få med oss Discovery på laget når vi lanserer E-serien. E-sport er i en rivende utvikling. Toppklubbene etablerer lag, og vi er selvsagt stolte av å kunne gi e-spillerne muligheter til å være med å utvikle deres «eliteserie», sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

Disse lagene skal delta i ligaen: Kristiansund BK, Brann, HamKam, Kongsvinger, Sandnes Ulf, Sarpsborg 08, Odd, Lillestrøm, Start, Mjøndalen, Raufoss, Ranheim, Stabæk, Strømsgodset, TIL, Viking, Vålerenga, Nest-Sotra

Starter i april

Ligaen vil være en del av Fifa Global Series Qualifier. Klubbene som deltar vil konkurrere om å bli Norges første seriemester, og få viktige poeng på veien til å delta i Fifa E-world Cup.

Serien starter 9. april med et gruppespill, med fire ulike grupper. Gruppespillet vil vare i syv uker, hvor hver lag spiller tre kamper mot alle lagene. De to beste i hver gruppe går videre til et sluttspill, hvor vinneren til slutt kåres. Første serierunde vil bli spilt i Nydalen i Oslo.

I vinter har Tromsø IL, Ranheim og Brann opprettet sine egne lag og signert spillere, mens Viking og Vålerenga er blitt erfarne med e-sportsutøvere i stallen. Vålerenga har vært samarbeidspartner til e-sportslaget Nordavind siden 2017.

Tirsdag annonserte Odd at de har signert en treårsavtale med Fifa-spilleren Sander Austad Dale. Rosenborg diskuterte mulighetene for å etablere et e-sportslag på årsmøtet i midten av februar, men bestemte seg for å si nei til å være med i vårsesongen.

Spente klubber

Klubbene stiller opp med ressurser både på den fysiske og mentale siden. På Ranheim vil det også bli opprettet et eget e-sportsrom, som vil være åpent for alle. Manager for e-sportslaget, Kent Nergård, er spent på nyvinningen.

– Vi er veldig spente på dette. Vi har tatt en avgjørelse uten å vite helt hva vi hopper inn i, men vi ser jo trendene i resten av Europa. Vi har en god magefølelse på at e-serien er noe som kan vekke interesse blant de unge. Det begynner å bli en ganske stor del av befolkningen som har et forhold til e-sport og dataspill, sier Nergård.

Han har troen på at Johan Færaas og Sondre Voktor skal kunne slå fra seg i serien.

– Vi har en ambisjon om å komme til sluttspillet, så får vi se hvor det går. Men guttene er gode nok til å vinne.

Brann signerte tidligere i vinter regjerende norgesmester og landslagskaptein i Fifa, Anders Rasmussen. De utelukker heller ikke ytterligere signeringer.

– Vi gleder oss til å møte de andre lagene. Først må vi lære oss hva dette er, og hva nivået er, så får vi se litt nærmere på ambisjonene våre, sier kommersiell leder i SK Brann.

Georg Sautoglu signerte i februar for Starts e-sportslag, og ser frem til seriespillet.

– Det er jo opprettet slike serier i mange andre land, og jeg tror det vil skape større interesse for både Eliteserien og 1. divisjon blant unge. Jeg har ambisjoner om å holde på med dette lenge, sier 25-åringen.

Serien vil bli sendt på Discoverys strømmetjeneste Dplay, og noen runder på Eurosport. Administrerende direktør i Discovery Network Norway, Tine Jensen, er fornøyd med å ha fått rettighetene.

– Det inn i vår strategiske satsing digitalt. Vi har som hovedmålsetning å nå det unge publikum, og det E-serien passer godt inn i det. E-sport er noe som vokser i eksepsjonelt tempo global, og vi synes det er spennende område å gå inn i. Det er også naturlig for oss å gå inn i det som en forlengelse av at vi har rettighetene til Eliteserien, vi tror det er to verdener som kan bygge hverandre opp, sier Jensen.

De vil samarbeide med e-sport-selskapet Good Game, som blir turneringsoperatør.

Størst vekst

E-sport er videospill i formalisert form for konkurranse eller prestasjonsøvelse.

Konkurransene kan foregå i forskjellige spill gjennom plattformer som data og spillkonsoll.

Det regnes som den raskest voksende sporten globalt, og har rundt 400 millioner følgere verden over. Her i Norge er det regnet ut at rundt 400.000 personer er engasjert på ulike måter i e-sport.