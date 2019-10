Tilskuertallene har pekt nedover i mange år: – Vi har fått mye tøffere konkurranse, sier fotballsjefen.

Vi kan ikke se på at norske barn går til grunne i helvetes forgård

Det står svart på hvitt i rapporten Eliteseriebarometeret for 2019: «Det gjennomsnittlige tilskuerantallet i Eliteserien har vært fallende siden 2009».

Toppåret kom enda to år før: I Branns gullår 2007 kjøpte 10.516 personer – i snitt – billett til hver eliteseriekamp.

Det skjedde i en sesong der Rosenborg ble nummer fem og Vålerenga nummer syv.

Til nå i år? 5840 mennesker har i snitt betalt for å se kampene. På Brann Stadion sist hadde drøyt 10.000 gjort det. Men nær halvparten droppet å benytte billetten.

– Jeg er sånn passe fornøyd med tilskuerutviklingen. Vi skulle gjerne sett en økning, men vi opplever at det har stabilisert seg, sier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball.

– Med tanke på Rosenborgs betydelige nedgang, er jeg ganske fornøyd med tilstanden. Hadde Rosenborgs tall vært på nivå med i fjor, ville det totalt sett vært en pen økning, sier Øverland og fortsetter:

– Skal jeg trekke frem noen positive enkeltting, må det være at Stavanger er tilbake som en skikkelig fotballby. Det er hyggelig. Sarpsborg, med en sportslig nedtur, har økt sine tall. Der er det også fantastisk stemning på kamp.

– Mye tøffere konkurranse

Forklaringene på fallet kan være mange. Det snakkes om storbyklubbene som svikter, oppdelingen av TV-rettighetene og stadig større trykk rundt Premier League i England.

Men også om en forvandlet underholdningsverden: Netflix og HBO og Spotify var der ikke da Martin Andresen sto i gulldrakt og løftet pokalen på Stadion for 12 år siden.

– Vi har fått mye tøffere konkurranse. Det er tilbud til barnefamilier, ungdom og voksne som vi aldri har hatt før, sier Øverland.

BT-kommentator Anders Pamer skriver at «fremtiden ser skummel ut for norsk toppfotball» og at «én god billett på Brann Stadion koster omtrent det samme som månedsabonnementer på Netflix, HBO og Spotify». Fotballagene konkurrerer om folks fritid, fortsetter Pamer.

TV-sofaen

Styrelederen i Norsk Supporterallianse, Sogndal-supporter Vidar Vadseth, snakker også om TV.

– TV er den store synderen, tror jeg, sier Vadseth.

– Det er veldig stor tilgjengelighet. Alle kampene i 18-runden på søndager vises på TV. I andre nasjoner, som England, må du faktisk på stadion for å se kamp – der er ikke 16-runden lørdag tilgjengelig på TV, fortsetter han.

Tilskuersnitt ROSENBORG 2007: 19.903 tilskuere 2019: 12.783 tilskuere Toppår siste 20 år: 2007 BRANN 2007: 17.225 tilskuere 2019: 11.250 tilskuere Toppår siste 20 år: 2007 VIKING 2007: 15.842 tilskuere 2019: 8.768 tilskuere Toppår siste 20 år: 2007 VÅLERENGA 2007: 13.837 tilskuere 2019: 8.288 tilskuere Toppår siste 20 år: 2005 (15.658 tilskuere) MOLDE 2007: Spilte ikke i Eliteserien 2019: 6.786 tilskuere Topp siste 20 år: 2011 (9.818 tilskuere) ODD 2007: 5.795 tilskuere 2019: 5.721 tilskuere Toppår siste 20 år: 2016 (8.039 tilskuere) LILLESTRØM 2007: 9.017 tilskuere 2019: 5.612 tilskuere Toppår siste 20 år: 2007 SARPSBORG 08 2007: Spilte ikke i Eliteserien 2019: 5.480 tilskuere Toppår siste 20 år: 2019 STRØMSGODSET 2007: 6.808 tilskuere 2019: 5.254 tilskuere Toppår siste 20 år: 2015 (7.030 tilskuere) HAUGESUND 2007: Spilte ikke i Eliteserien 2019: 4.082 tilskuere Toppår siste 20 år: 2014 (5.580) KRISTIANSUND 2007: Spilte ikke i Eliteserien 2019: 4.061 tilskuere Toppår siste 20 år: 2019 STABÆK 2007: 5.570 tilskuere 2019: 3.790 tilskuere Toppår siste 20 år: 2009 (9.472 tilskuere) BODØ/GLIMT 2007: Spilte ikke i Eliteserien 2019: 3.440 tilskuere Toppår siste 20 år: 2008 (5.503 tilskuere) TROMSØ 2007: 6.053 tilskuere 2019: 3.261 tilskuere Toppår siste 20 år: 2007 MJØNDALEN 2007: Spilte ikke i Eliteserien 2019: 2.284 tilskuere Toppår siste 20 år: 2015 (2.609 tilskuere) RANHEIM 2007: Spilte ikke i Eliteserien 2019: 2.017 tilskuere Toppår siste 20 år: 2018 (2.018 tilskuere)

Vadseth mener fotballen «har solgt seg litt vekk til media».

– Så er vi jo et rikt land der folk liker å ha det komfortabelt. Mange har råd til å ha kanalpakkene og sesongkort de ikke bruker hver gang. Hjemme i sofaen kan man sitte i 22 grader og se på en 75-tommers TV.

I tillegg, et problem som er større i Norge enn andre steder:

– Det er kaldt på stadion. Mange kamper spilles sent og tidlig på året. Men når gressbanene er best om sommeren, har vi tre uker pause. Tallene er faktisk bedre når været er finere og de europeiske ligaene har pause, sier Vadseth.

Brann håper på 12.000

Branns kommersielle leder, Camilla Schutz, forteller onsdag at klubben har solgt 8.300 billetter til den kommende kampen mot Molde. Målet er å selge mellom 11.000 og 12.000 billetter.

Det vil i tilfelle være jevngode eller bedre tall enn i fjor, da Erling Braut Haaland trakasserte Brann og scoret alle målene i bortelagets 4–0-seier. Men den gang gikk kampen midt på sommeren.

Vålerenga har så langt i år et publikumssnitt på 8.288 på Intility Arena. Det er flere tusen tilskuere færre enn de gode årene.

Kommersiell leder i klubben, Espen Østerhaug, opplyser at det er et sammensatt bilde som det ikke finnes kun ett svar på. Han forteller at det på generelt grunnlag er flere faktorer som påvirker publikumsoppmøtet.

– Det er en stadig endring i folks forbrukervaner og konkurransen om folks tid. Spesielt i helgene blir det stadig tøffere. Eksempelvis vet vi at det å dra på hytta er en av de største «konkurrentene» våre. Hvilke lag som til enhver tid spiller i divisjonen påvirker også kampenes attraktivitet. Samtidig er sportslige prestasjoner og selve kampens betydning viktig for å trekke folk til stadion. Det mobiliseres ekstra når laget er med i tet- eller bunnstriden, skriver Østerhaug i en e-post.

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, peker også på at det er ulike faktorer som spiller inn.

– Det ene er at kamptidspunkt blir flyttet. Vi i Rosenborg er heldige som er det mest populære laget, men det at vi spiller mange kamper søndager klokken 20 gjør noe med oppmøtet. Publikum er også opptatt av at det må spilles artig og angrepsvillig fotball, sier Dyrhaug.

– Jeg tror vi ser et generasjonsskifte i norsk fotball. Flere og flere er på nett og ser på TV, og det er tøff konkurranse. Så ser vi i tillegg at vi skaper fotballfeber på enkelte kamper, mens det er mindre på andre kamper igjen. Årsaken til nedgangen er sammensatt, legger hun til.

Annen tid

Øverland i Norsk Toppfotball merker at det er en annen tid enn da «alle» så på lineær-TV og TV 2 hadde rettigheter og egne reportere som nesten bare dekket «sin» eliteserieklubb.

– Noen ganger kjenner jeg på dette, og kan tenke «hvorfor er det ikke noe om den kommende storkampen på TV 2-sporten?», sier Øverland.